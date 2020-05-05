衛福部：領4500元弱勢補助「也可領1萬元紓困」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

日前衛福部已宣布擴大弱勢補助4500元，而行政院4日也公布擴大紓困補助方案，有民眾疑惑是否可以兩者都領？對此，衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如說，領取弱勢補助4500元，有需求的話一樣可以申請急難紓困補助。

肺炎疫情讓經濟受影響，其中本來就是弱勢族群的老人、兒少受到的影響可能更大，因此在政府財政能力允許下，決議加發津貼幫助弱勢族群。衛福部日前加發津貼給「弱勢老人、兒少」等弱勢族群，每人可月領1,500元，一次會發3個月份，共4,500元，預計有87萬人可受惠。

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蘇昭如說，弱勢補助是針對弱勢老人和兒少，不是需要負擔家計的族群，若有紓困需求，也可以向各地區公所申請急難紓困補助。

針對可申請擴大紓困補助幾個重要條件，第一為原本有工作卻受到疫情影響，且沒有軍公教勞農保身份；第二個是以家戶為單位，也就是共同生活戶；第三個則將原本低於最低生活1.5倍，擴大為1.5至2.0倍。

衛福部部長陳時中今（5）日也在記者會說明，每個縣市都有最低生活費，家戶收入是指1至4月平均值，加上家戶總存款，因為計算方式複雜，衛福部也列入計算公式：［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費。

若每人每月生活費「低於」縣市最低生活費的1.5倍，將核發1～3萬元；家戶每人每月生活費「介於1.5倍與2倍」之間，則核發1萬元。



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