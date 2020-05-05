萬元防水新機Xperia 10 II亮相　售價僅11,490元、5/20正式上市

▲Sony Xperia 10 II搭載了旗艦等級的IP65/IP68防水防塵標準。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今（5）日在台灣發表了最新中階機款Xperia 10 II（唸法: Xperia Ten Mark Two）；這款新機價格親民，僅需11,490元即可入手，且還搭載了旗艦等級的IP65/IP68防水防塵標準，讓你不管是雨天、玩水，都可以「Worry Free」。Sony Mobile指出，Xperia 10 II將於5/20正式在台灣上市。

Xperia 10 II共有「奶油白」、「薄荷綠」、「莓果藍」、「可可黑」四色可供選擇，並將於5月20日起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信推出優惠資費方案以及優惠好禮，「薄荷綠」由中華電信獨家販售。

▼Sony Xperia 10 II共有「奶油白」、「薄荷綠」、「莓果藍」、「可可黑」四色可供選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

防水手機價格最親民

Sony Mobile指出，Xperia 10 II備最高等級IP65/IP68防水防塵的智慧型手機，是防水手機中價格最親民、最輕鬆入手的一款。採用康寧大猩猩第六代玻璃鏡面，為手機帶來全方位保護，在日常生活中不再擔心環境干擾，無論陰晴都能輕鬆瀏覽螢幕畫面、暢享影音遊戲體驗，或是來場夏日戲水之旅，拍攝水花激起的歡樂瞬間。

▲▼Sony Xperia 10 II搭載IP65/IP68防水防塵等級，讓使用者不管是在玩水還是突然遇到下雨，手機都能正常使用。（圖／記者邱倢芯攝）

「獨立」三鏡頭相機 遠近都好拍

這次推出的Xperia 10 II搭載全新升級三鏡頭相機，分別是16mm超廣角鏡頭（800萬畫素），26mm標準鏡頭（1,200萬畫素）、52mm望遠鏡頭（800萬畫素）。且Sony Mobile強調，這三顆鏡頭是為「獨立」三鏡頭，並不是採用合拍補差點的方式進行拍攝。

▼這次Sony Mobile強調，Xperia 10 II搭載鏡頭模組是獨立三鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

而在夜拍方面，Xperia 10 II這次也搭載了全新「夜間模式」，在低光源環境下提升照片亮度平衡，暗夜中也能拍出好照片；另外，Xperia 10 II的夜間模式採用的是AI演算法，而非用疊圖的方式進行拍攝，因此在低光源環境拍攝時，使用者不須擔心不小心手抖了一下畫面會有所模糊。這次Xperia 10 II也具備了4K高畫質的21:9比例相片拍攝以及動態錄影。

▲▼上圖為開啟夜間模式拍攝，畫面高光處並不會過曝，且顏色準確；而下圖則為一般模式拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

依然21：9 影音、遊戲大視野

這次Xperia 10 II一樣採用21:9終極寬螢幕設計，搭載6吋OLED螢幕，以承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，及高品質OLED螢幕內建影片影像最佳化技術，強化螢幕對比與色調，讓色彩呈現更加真實細膩，提供身歷其境的沉浸式觀影體驗。

Sony Mobile說明，透過21:9終極寬螢幕玩手遊、觀賞影集，都能體驗沉浸式的快感，Xperia 10 II的21:9寬螢幕更支援螢幕多工處理分隔視窗，透過21:9螢幕同時瀏覽兩個應用程式，可分為上下兩個16:9畫面，瀏覽同時回應，多工處理一覽無遺，手機使用更加方便有效率。

6/30前登錄還有首購禮

值得注意的是，Xperia 10 II 不僅是親民價格的萬元手機，搭載多項來自Xperia旗艦機的功能，更是令人心動，更棒的是Sony Mobile，規劃了Xperia 10 II首購禮「不怕潮享樂包」以饗搶先購機的消費者。

▼消費者購買Xperia 10 II，在6/30前上網完成登錄將可獲得首購禮。（圖／記者邱倢芯攝）

消費者自開賣日起至2020年6月30日止，至全台Xperia 10 II經銷通路（不含電信通路）選購任一款Xperia 10 II，上網完成登錄，Sony Mobile將寄贈首購禮「不怕潮享樂包」，內容物包含Xperia經典運動毛巾、Xperia 尼龍束口運動包、Xperia 時尚運動水壺、Xperia 10 II透明保護殼共計4項好禮。首購禮數量有限，送完為止，顏色隨機贈送。