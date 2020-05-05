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Xperia 1 II台灣何時上市？Sony Mobile：預計六月推出

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▲▼Sony Xperia 1 II、Xperia 10 II、Xperia PRO。。（圖／Sony提供）

▲Sony Mobile總經理林志遠表示，Xperia 1 II預計在六月與台灣索粉見面。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今（5）日在台灣發表了最新中階機款Xperia 10 II，不過讓人好奇的是Sony Mobile旗下首款5G旗艦手機Xperia 1 II究竟何時才會與大家見面？Sony Mobile總經理林志遠在今日的發表會中就表示，預計於六月時在台灣推出Xperia 1 II。

另外，有知情人士向《ETtoday新聞雲》記者私下透露， Sony Mobile將會在五月底時率先在日本上市Xperia 1 II，而其他國家、地區則是會視情況逐步上市。只不過端看現在的疫情發展狀況，且日本境內的「緊急事態宣言」昨日又宣布延長至五月底，因此Xperia 1 II在日本的上市規劃僅能說是暫定，有可能會隨著疫情的變化而改變。

而在台灣的上市狀況方面，該知情人士指出，雖然台灣的疫情影響不若其他國家來得嚴重，但是因為Xperia 1 II是5G手機，在5G正式商轉之前，5G手機送NCC檢測後也僅能當作4G手機來賣；除非先與三大電信先進行頻段的對測，測驗完畢後再請電信商將手機送NCC測試，否則就不能當作5G手機來販售，因此Xperia 1 II在台灣的推出時程才會晚一些。

不過無論如何，官方在今日的活動中已經證實Xperia 1 II已經離台灣索粉們不遠了，或許可以期待下個月Sony Mobile帶來的好消息。

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