美知名服裝品牌J. Crew　欠債16.5億美元...申請破產保護

▲美國知名服飾J.Crew，成為首家在疫情期間破產的全國性零售商。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎影響全世界，對零售業造成前所未有的打擊。美國知名服飾品牌J. Crew於4日向維吉尼亞州聯邦法院申請破產保護，同意將16.5億美元的債務轉讓給債權人。J. Crew表示，公司聲請破產保護之後，線上銷售的業務將依舊正常運作。

綜合外媒報導，Anchorage Capital Group、黑石集團（Blackstone Group Inc）旗下GSO CapitalPartners和Davidson Kempner Capital Management持有J. Crew龐大部分的優先債。J. Crew表示，公司已經和大部分的債權人達成協議，將債物換成股權，並取得債權人的同意，並支付4億美元，使集團可以維持正常運作。

據了解，J. Crew除了申請產保護之外，也計劃關閉分店，但至今仍不清楚哪些分店會受到影響。J.Crew在1947年開始運營，2008年曾獲得前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）青睞而聞名，但受到疫情影響，迫使部份門市關閉，已暫時關閉近500家J. Crew、J.Crew factory和Madewell零售店。