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魔鬼猴子當街「綁架拖行小女孩」影片瘋傳　網友發現真相反轉：太可憐！

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▲女孩原本與媽媽坐在路邊 。（圖／翻攝自kardashxn推特，下同）

▲猴子突然擄走路邊女孩 。（圖／翻攝自kardashxn推特，下同）

記者劉亭／綜合報導

印尼泗水一隻猴子在表演現場騎車逃亡後，衝到附近街道，突然「綁架」一名坐在路邊的小女孩，拖行了至少50公尺，直到附近路人出現制止。影片在全球瘋傳，但有網友發現背後悲慘真相。

根據每日郵報，影片中可見，當時路邊有一名媽媽帶著3名女兒坐在板凳上，一隻猴子騎著腳踏車衝進馬路，突然抓住黃衣小女孩扯到地上，並且繼續拖行她很長一段，拍攝者不停大叫。這樣兇殘的畫面，讓許多人嚇壞，大罵猴子是「魔鬼」。

▲猴子突然擄走路邊女孩 。（圖／翻攝自kardashxn推特，下同）

▲猴子突然擄走路邊女孩 。

但有一名網友發現真相沒有那麼簡單，影片一開始的男子是主人，猴子被戴上項圈擺在玩具腳踏車上，被主人甩飛出去，進行殘忍訓練，猴子因此很緊張焦慮，才會抓住旁邊的女孩，接著主人拉回來猴子身上的繩子，因為猴子還掛在女孩身上，才會看起來像是「猴子綁架女孩」。

看了解釋之後，許多網友紛紛恍然大悟，「天阿，我重看了影片，真的看到繩子。好噁心，這也解釋了為什麼有人在錄影，這是『訓練』過程，好傷心」、「猴子只是想抓住東西，不要再被推出去」、「可能要看很多次，但一開頭那個男子絕對是抓著繩子在控制猴子」。

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