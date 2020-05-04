渣夫蜜月旅行回國急Call小三！人妻見「合照+摩鐵開房」心碎：才結婚2個月

▲人妻剛與丈夫結束蜜月旅行回國，卻立刻得知丈夫外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名人妻花花（化名）與丈夫結束紐西蘭蜜月旅行返回台灣，卻在當天發現丈夫外遇！花花指控，丈夫一下飛機就與何姓小三通話長達40至50分鐘，手機內更留有各種親密合照，認為婚姻受到嚴重破壞，決定向何女求償60萬元。日前台中地院審理後，判何女賠40萬元為適當。

花花與丈夫在2019年1月8日結婚，同年3月9日晚間兩人剛去完蜜月旅行返國，花花卻發現丈夫的聊天軟體有著與何女的通話紀錄，追問之下，丈夫起初只說「兩人僅是單純朋友」，但花花對於這樣的說法仍持疑，因此決定自己著手調查。花花進一步了解後發現，丈夫有使用另外一個聊天帳號，帳號中留有多張何女與丈夫的親密合照，另外丈夫甚至還在婚後1個月，與何女共赴汽車旅館開房間。對此，在花花第二次質問之下，丈夫終於坦承一切。

▲起初丈夫說詞令人懷疑，人妻決定自己著手調查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花花丈夫表示，2017年底就已經與何女交往，娶花花為妻後仍繼續與何女來往、發生性關係，另外也有主動向何女表示已婚之事，而何女明知他是有婦之夫仍持續交往；何女辯稱，自己得知花花丈夫已婚後有表明不可能繼續交往，花花丈夫是否要離婚也與他無關。

法官勘驗對話內容，發現何女傳送過「我還沒嫁，我要找的目標是能照顧我一輩子的人，而不是你這樣的，因為你娶了，你不用找了...」、「不要一直提醒我你娶了別人，只能讓我偷偷摸摸見不得人，每次都被你弄得很火大！」、「...選擇一條不好走的路，想到這路走下去應該是很多風風雨雨的，但又想到可以和你一起生活一起出遊，又獲得了很大的動力，或許我也可以不甩世俗的框架一次吧！」等語句給何女丈夫，再加上當庭說詞、行車記錄器畫面，確認何女與花花丈夫確實有逾越一般男女交往關係。

台中地院認為，花花才剛結婚，去一趟蜜月旅行回來就遭遇如此晴天霹靂的打擊，面對婚姻背叛，內心確實受到極大衝擊，審酌兩造身分地位、經濟狀況後，判何女要賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

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