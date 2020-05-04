叫人妻「老婆」幫簽手術同意書！小王喊沒使壞…自爆：我吃威而剛也沒反應

▲嘉義人夫控訴妻子偷吃，小王還幫簽手術同意書。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人夫指控，妻子與另名男子阿宏（化名）過從甚密，雙方以「老公、老婆」互稱，對方甚至幫妻子簽婦科手術的同意書，讓他氣得告上法庭。對此，阿宏喊冤，表示他泌尿系統有問題，「就算吃威而鋼也沒反應」，怎麼侵害人夫的配偶權。但嘉義簡易庭審理後，判阿宏及人妻應連帶賠償人夫10萬元。

人夫主張，與妻子結婚多年，就算個性、生活方面常有齟齬，但妻子身為有夫之婦，更應該謹言慎行，避免婚姻信賴關係更薄弱，孰料，妻子竟然瞞著他與阿宏一同出遊，又以老公、老婆互稱，甚至在進行極隱私的婦科手術時，還是由阿宏在手術同意書的同意人欄上簽名，可看出2人交往程度匪淺。另外，阿宏明明知道老婆已婚多年，又有小孩，竟然還不知潔身自制，介入他人家庭，讓他氣得向2人提告求償30萬元。

人妻辯稱，跟小王相識20多年，只是「單純朋友」關係，彼此各有家庭，兩人的對話只是分享生活瑣事，沒有踰矩，對熟識的朋友、偶像歌手也會以老公、老婆自稱，阿宏也曾在傳訊給其他友人時自稱「老公」，至於手術同意書則是她「自己簽的」因為當天她麻煩阿宏送她到醫院。

▲阿宏辯稱，自己只是代駕，沒有進入醫院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿宏則表示，「我有個好友幫我很多，我稱呼他為恩公，他認為不好聽，後來改叫他為老公，老公說我幫人妻這麼多，人妻也應該喊我為老公，我只是代駕司機，人妻之所以邀約出遊，因家人用車滿座，只好聯絡我，餐費均自費，甚至曾掏腰包請人妻一家人吃飯」。

另外，阿宏透露，他與人妻是30幾年前舊同事，把人妻當「女兒」看，人妻要手術怕麻醉後無法自行開車，他只是代駕到醫院門口，沒有進入醫院，而且「我泌尿系統早有問題，就算吃威而剛也沒反應，我連性幻想都不可能，要怎麼侵害人夫的配偶權」。

但嘉義簡易庭勘驗2人對話內容發現，阿宏與人妻曾傳訊，「老公喝酒多了，老婆不開心了！」、「去玩吧！不要老婆，孩子，不開心，全家去溪頭玩，找同學自己玩都可以，老公帶領，一切有老公。」、「這些話是最近最中聽的話，謝謝你老公，不管怎樣我是顧慮你的健康的啦～」、「老公覺得冷嗎？」、「老婆沒有在身邊當然有冷感」、「老婆在你心裡啦」、「好，晚安」、「愛妳」等，認定2人互動親暱，逾越一般正常男女社交情誼，判2人應連帶賠償人夫10萬元。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

龍洞攀岩場墜落意外！1女「慘摔平台」宣告不治



規定每天都要壞！美魔女嬌喊「我是望族」：一餐不能低於1千…他被發洩受不了



小三傳指引「看妳床頭櫃」！她驚見示威字句：妳不在我就進來睡了…瞬間崩潰