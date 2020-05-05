讓世界看見台灣的美！　馬生跑10公里「環島100次」拍8K縮時影片

▲馬來西亞留學生拍攝出台灣美景。（圖／翻攝自YouTube／業輝馮）

記者劉亭／採訪報導

來自馬來西亞的留學生「馮業輝」曾走遍台灣各縣市，拍成「縮時台灣三部曲」，紀錄台灣的美。他昨（4）日發出新影片「TAIWAN | 8K 60 看見台灣」，當中可以看見合歡山、虎頭山等壯闊美景外，更有金龍琉璃銀河、流星雨等新出現的影像，讓人忍不住讚嘆「台灣真的很美」。

馮業輝表示，這次影片中最特別的地方是在暗空公園合歡山拍攝的四星連珠，它是非常特殊的天文景觀，只有20年才能遇上一次，由於高山的特殊地理位置，在雲霧繚繞的畫面下更是美麗。

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馮業輝透露製作初衷，剛來台灣唸書藉著攝影到處旅行，但是拍下的照片沒辦法引起大家的共鳴與感動，後來觀看了陳志通前輩與齊柏林導演的作品後，想要透過縮時攝影的方式去紀錄所拍攝到的美景，並分享給大家。

馮業輝說，在製作過程最辛苦的是，台灣有很多特別的季節，例如高山杜鵑，花期大約2-3星期，高山的天氣變幻莫測，「我曾經連續4天到合歡山從夕陽到日出拍攝，也試過在山頭低溫下渡過整夜的大霧，白等13小時，後來重感冒回家休息1天，又繼續前往合歡山拍攝5天，當時因重感冒而引發高山症，但為了拍攝還是堅持下去」。

馮業輝曾在台灣留學4年，現在雖然已經離開到紐西蘭留學，但是仍用影像留下台灣美好回憶。在台灣的期間，他背著二十幾公斤的器材上山下海走訪各地，累積超過10萬公里的旅程，足以環島一百次，只為了紀錄最美麗的台灣。

「我想把台灣的美讓全世界看見！」馮業輝表示，這部影片結合了三部曲以及尚未完成的第四部，以8K規格製作，愛台灣不是一種口號，而是一種行動，希望讓更多的人看見台灣的美。

長達5分12秒的影片中可見，台灣許多名景點，包含合歡山主峰、東北角晨曦、十分瀑布、茶壺山、台北101、日月潭、琉璃銀河、英仙座流星雨，美景搭配壯闊的配樂，讓人每一秒都目不轉睛。

看了影片之後，許多網友紛紛表示，「看到一半就默默流下眼淚，謝謝你」、「哇嗚！看你的影片會讓我起雞皮疙瘩，太棒了」、「完成度超高，很棒的作品，最喜歡銀河的部分，雲海當然也是波瀾壯闊的愛」、「只有輝神能超越輝神，厲害了我的偶像」、「謝謝你這麼用心愛台灣」、「0:54有一顆流星，這影片花了幾年的時間才完成的吧。我也有玩攝影這不是很輕鬆可以完成的」。

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