全球破25萬死！研究估全美26天內「單日20萬例確診3千死」　失去13.4萬人命

▲2項模型預測對美國未來疫情發展不樂觀。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午4點30分，全球累計357萬1615例確診、25萬134死，增加至187個國家或地區染疫。隨著3月份爆發的疫情放緩，歐洲國家已經開始鬆綁居家禁足令，而美國政府內部文件預測，到6月前的染疫死亡病例會是每天約3000人，較當前多出一倍，最終可能會有13萬4000人死於新冠病毒。

美國累計117萬6905例確診、6萬8387死、總篩檢人數712萬3222人。美國總統川普急欲將境內各地解封、重新「巡迴」各地舉行大型競選活動之際，《紐約時報》獲得白宮一項內部文件。

文件基於美國疾病管制與預防中心（CDC）的模型測試結果，指出未來幾周內，全美的單日新增死亡數會來到每天3000死、單日新增確診則是每天20萬例，較當前每日1750死、新增2.5萬例的數字，還要暴增許多，而這樣的情況會持續到6月1日。

▲西班牙巴塞隆納的居民，夜間出來散步透氣。（圖／路透）

華盛頓大學健康指標和評估研究所 （Institute for Health Metrics and Evaluation），也進行了另一項模型測試，周一（4日）得出的結果為，美國還得再有7萬2433人死於新冠病毒，再加上過去幾個禮拜的統計，最終死亡數字可能達到13萬4000人。

2項模型測試結果都點出了一個事實，儘管美國過去7周以來都實施居家禁足令，風險仍然存在，而一旦急著要重新開放商業活動，疫情很可能再回到3月爆發時的樣子。

西班牙方面，累計21萬7466例確診、2萬5264人死亡；過去24小時新增545例確診，寫下3月14日全國封鎖以來新低，死亡人數新增164人，和前一天創下近7周以來新低的數字相同。

政府當局認為疫情已過高峰，4日開始強制規定，搭乘大眾運輸工具一律戴口罩，同時採取試驗性重新開放商業活動，部分小型店家可以預約制，接受可人在店內用餐，餐廳則可提供外帶餐點。





▲日本首相安倍晉三宣布延長緊急事態。（圖／路透）

日本方面，累計確診1萬4877例、487死。日本相撲協會先前儘管考慮到疫情，已將相撲夏季大賽（夏場所）延後2周，到本月24日舉行，但隨著當局4日宣布延長緊急事態至本月31日，決定取消夏季大賽，接下來的比賽可能閉門舉行。

義大利累計21萬1938例確診、2萬9079死；英國19萬1831例確診、2萬8809死；法國累計16萬8969確診、2萬5204死；德國16萬5824例確診、6935死；俄羅斯累計14萬5268例確診、1356死；土耳其12萬7659例確診、3461死；巴西10萬5222例確診、7288死。