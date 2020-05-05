「紓困1萬現金」民眾狂撲空　陳時中籲別著急：明天才能申請！

▲「紓困1萬現金」民眾狂撲空，陳時中公佈計算公式：明天才能申請！。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院4日公布擴大紓困補助方案，加碼弱勢無保工作者及農漁民可領一次性1萬元現金，而無保工作者即日可申請，不過有許多民眾立即前往公所辦理卻撲空。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，6日才能正式申請，請民眾不要著急。

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▲指揮官陳時中拿手板說明「擴大方案舉例」。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，可申請擴大紓困補助幾個重要條件，第一為原本有工作卻受到疫情影響，且沒有軍公教勞農保身份；第二個是以家戶為單位，也就是共同生活戶；第三個則將原本低於最低生活1.5倍，擴大為1.5至2.0倍。

陳時中表示，每個縣市都有最低生活費，家戶收入是指1至4月平均值，加上家戶總存款，因為計算方式複雜，衛福部也列入計算公式：［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費。

若每人每月生活費低於縣市最低生活費的1.5倍，將核發1～3萬元；家戶每人每月生活費介於1.5倍與2倍之間，則核發1萬元。

▲陳時中拿著申請書告訴大家，明天才開始申請。（圖／指揮中心提供）

行政院4日公布擴大紓困補助方案，蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠。

衛福部表示，紓困補助受理窗口為居住地鄉（鎮、市、區）公所，民眾填具申請書暨個案認定表，並檢附相關證明文書，送至受理窗口辦理，只要符合資格者，由公所發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。

▲各縣市申請資格一覽表。（圖／衛福部，下同）

▲因應疫情擴大急難紓困申請方法。