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飛往東海執行任務！　美2架超音速轟炸機B-1B「掠過台灣東北方」

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▲美國B-1B超音速戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國B-1B超音速戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

專門追蹤軍機動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）於當地時間5月4日公布，美國派出2架呼號為「LANDO01」、「LANDO02」的B-1B「槍騎兵」超音速戰略轟炸機，由關島安德森空軍基地出發，前往東海執行任務，從路線圖可以看出，途中飛越台灣東北方海域。

據悉，美軍日前才無預警將B-52戰略轟炸機撤離關島，結束16年來不間斷輪替進駐安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的任務。不過，B-52轟炸機離開才沒幾個星期，四架B-1B槍騎兵戰略轟炸機組成的機隊3日已抵達關島，其目的是在印太地區進行訓練和戰略威懾任務。
 

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