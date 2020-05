飛往東海執行任務！　美2架超音速轟炸機B-1B「掠過台灣東北方」

▲美國B-1B超音速戰略轟炸機。(圖/達志影像/美聯社)

記者康心禹/綜合報導

專門追蹤軍機動態的「飛機守望」(Aircraft Spots)於當地時間5月4日公布,美國派出2架呼號為「LANDO01」、「LANDO02」的B-1B「槍騎兵」超音速戰略轟炸機,由關島安德森空軍基地出發,前往東海執行任務,從路線圖可以看出,途中飛越台灣東北方海域。

據悉,美軍日前才無預警將B-52戰略轟炸機撤離關島,結束16年來不間斷輪替進駐安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)的任務。不過,B-52轟炸機離開才沒幾個星期,四架B-1B槍騎兵戰略轟炸機組成的機隊3日已抵達關島,其目的是在印太地區進行訓練和戰略威懾任務。



USAF B-1Bs LANDO01 & 02 departed Andersen AFB, Guam and conducted a mission over the East China Sea.



USAF KC-135R LIVID11 provided tanker support. pic.twitter.com/QT09YDCd6A