飛往東海執行任務！　美2架超音速轟炸機B-1B「掠過台灣東北方」

在美國考慮以關稅「懲罰」北京政府處理新冠肺炎疫情的同時，外傳川普政府正加速推進把跨國性供應鏈遷出中國，包括商務部、國務院等機構都在尋找相關辦法。儘管美國企業如今已開始抱怨現有關稅，因為銷售額已因疫情大幅下滑，但官員們提到，這並不代表川普不願推出新政策，制裁特定公司與官員，以及加強與台灣關係都是方法之一。