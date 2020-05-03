玻利維亞軍機才剛起飛就墜毀　4西班牙人「回國夢碎」全喪生

▲先前烏克蘭也有客機起飛8分鐘就起火墜毀的事件。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一架執行人道主義任務的玻利維亞空軍飛機在亞馬遜地區起飛後，沒過幾分鐘便墜毀，導致6名成員不幸死亡。在這其中，共有4名為西班牙人，另2人則為機組人員，目前只確定這些西班牙人原先是要準備回國，事故原因還有待釐清。

據《聖地亞哥聯合論壇報》報導，玻利維亞國防部2日表示，一架執行人道主義任務的空軍飛機自亞馬遜地區起飛後幾分鐘便墜毀。聲明指出，這架雙引擎螺旋槳飛機「比奇男爵」（Beechcraft Baron, a twin-engine propeller plane）在東北部城市特立尼達（Trinidad）郊外的沼澤地區墜落，共有6名成員因此身亡。

喪生的成員中，共有4人正準備回國的西班牙，分別是弗朗西斯科.何塞.加列戈斯.岡薩雷斯（Francisco José Gallegos Gonzáles）、揚迪拉.奧利維拉.維拉德（Yandira Olivera Velarde）、戴立斯.薩爾瓦蒂埃拉.維拉德（Delis Salvatierra Velarde）和阿爾巴.阿帕里西奧.福馬斯（Alba Aparicio Formas）。

國防部表示，除了4名西班牙人外，另2人則是機組人員，全機無人生還，目前尚不確定事故原因，不過調查人員已在積極釐清當中。