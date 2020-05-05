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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／台鐵殺警案　監護處分該有上限嗎

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▲▼李承翰公祭現場。（圖／NPA署長室）

▼台鐵殺警案被告一審遭判無罪，並須接受5年監護處分，卻也造成關於修法延長監護處分上限的討論呼聲。圖為李承翰員警的公祭現場。（圖／NPA署長室）

台鐵殺警案鄭姓被告於近日被嘉義地院以其於行為時無責任能力，判決無罪，引發譁然。法院雖也宣告須接受5年的監護處分，因已是法律規定的上限，故修法延長的呼聲不斷。只是監護處分，到底要延長多久，卻是個很大的問題。

就台鐵殺警案的被告來說，非因無殺人事實，而是因精神障礙造成其是非辨識與行為控制能力的欠缺，即判定為無責任能力而不罰。被告就算最終無罪確定，卻仍具有再犯及危害公眾安全之風險，也因此刑法第87條第1項才課予法官於此情形，必須同時宣告監護處分的義務。

至於監護處分，並非刑罰而是保安處分，其目的就不在處罰而是矯治，受監護者於此時，就是「患者」而非「犯人」。如此的想法與制度，乃是於19世紀，由義大利醫師隆布羅梭（Cesare Lombroso）所提出，其認為所以會犯罪，乃是因犯罪者退化所造成，如此的想法就傾向於犯罪非屬自由意志，而是因有疾病所致。故對於犯罪者，應當成是病人，對其處遇就不應是處罰而是矯治。也因此想法，就有保安處分的制度提出，成為現代刑法的重要象徵。

保安處分的目的是強調矯治，則對於監護處分何時結束就不應設有上限，而應是治療至再犯風險明顯降低為止。如於刑法第91條之1第1項，即針對性侵害犯於服刑完畢後，若經評估有再犯風險，法官就須令入相當處所進行強制治療。又根據同條第2項，此等處分期間並無上限，而是每年對受刑後強制治療者評估，直至再犯風險顯著降低為止。故關於監護處分，似也應修法比照處理。

但刑後強制治療畢竟還是拘束人身的自由，依據刑法第1條仍有罪刑法定之適用。故若法條未有處分期間的上限，就有違絕對不定刑禁止之原則。尤其所謂再犯風險顯著降低的用語，實屬空泛，既有違明確性原則，更可能變成長期、甚至是終身監禁，嚴重違反一行為不二罰的憲法原則。目前也有受刑後強制治療，因無法通過再犯風險評估致遭長期監禁，並因此提起釋憲者。故就性質相類似的監護處分，若比照修改為無上限，就得面臨被宣告違憲的風險，致僅能往延長期間的方向為修法。

原本，監護處分期間上限為3年，但因時間過短，故於2005年刑法修正時，於刑法第87條第3項將上限提升至5年。只是3年太短，難道5年就已足夠降低再犯風險，這本身也是個矛盾。但到底要延長到10年，還是15年，甚至20年，這可能又陷入人言言殊的爭執。

更值得注意的是，不管修法延長幾年，矯治的付出與戒護難度都會增加，民間醫療處所接受委託執行監護處分的意願，肯定也會大幅降低，法務部勢必得設立專門醫院為因應。只是在臨避效應下，最終若又是將此等處所設在監獄旁，甚或是在監獄內，即便形式上有區隔，卻已使監護處分與刑罰無太大的實質差異（參考閱讀：吳景欽／刑後強制治療的違憲危機）。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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