新冠病毒傳染力是一般流感的3倍！鍾南山透露「這個中藥」被證實有效治療

▲鍾南山認為新冠病毒傳染指數高達3。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸工程院院士鍾南山昨（4）日為留學生直播，提供有效的防疫建議時指出，由於新冠病毒是新的病毒，它的高傳染性是始料未及的，若從傳染性的指數來說，一般流感是1，SARS是接近2，中東呼吸綜合症（MERS）是1.5，新冠則是3。

據《央視新聞》報導，鍾南山表示，中西方對付傳染病的做法和觀點不太一樣，但在這一條是一致，大家都認識到傳染性非常強。

針對新冠病毒的治療，鍾南山稱，目前沒有很大的突破，但已發展了很多輔助治療方法，「這麼短的時間有重大藥物發現，是不太容易的」，最好的辦法還是「保持距離」、「戴口罩」；「這個世紀已經有三次冠狀病毒爆發，2003年、2015年，還有2019年的新冠病毒。這提醒人類，對冠狀病毒要非常重視。」

值得注意的是，他還在直播中再次推薦中藥「連花清瘟」，「我們剛剛做完一個實驗很快就要發表了，第一次在世界上用非常充足的證據證實『連花清瘟』有效，幫助病人的恢復。」

他補充，連花清瘟膠囊的成分包括麻杏石甘湯，再加上紅花；「這次離體實驗發現，連花清瘟膠囊對病毒抑製作用很弱，但是它的好處是，連花清瘟對病毒引起的細胞損傷、炎症有很好的修復作用。」

▲鍾南山。（圖／翻攝央視新聞）



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