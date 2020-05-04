新竹市河川污染整治有成　水鳥嬌客重現客雅溪出海口

▲客雅溪水域生態豐富。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局獲得環保署肯定，榮獲108年「全國河川污染整治考核」全國分區第3組「特優」。新竹市連續15年得獎不缺席，共計獲8次特優、7次優等，新竹市長林智堅肯定環保同仁及水環境巡守隊的投入，也期勉持續努力，推動河川整治改善，讓市民擁有最好的水環境。

林智堅表示，市府近年來積極推動水質環境改善，打造活化再生的友善空間亮點。於「水岸邊」頭前溪新竹左岸上游到下游，建設千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸棒球場、滑板公園、溪埔子人工溼地等，於「海岸邊」建設漁人碼頭、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道等，來豐富17公里海岸線的休憩景點，還有穿越市中心的護城河與百年老圳隆恩圳，讓民眾休憩時，透過潺潺水流與海濤，進行沉澱，享受自然療癒，體驗親水藍綠帶。

環保局表示，河川污染整治考核全國分區第3組計有基隆市、花蓮縣、台東縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣、連江縣及新竹市等8個縣市，本市積極規劃河川污染整治策略與目標，從「清河淨水」出發，透過污染源稽查管制、水質改善工程操作與維護、推動水環境巡守隊、建設污水下水道系統等面向，成果獲環保署肯定。

環保局長江盛任表示，客雅溪水域生態豐富，在市府持續努力下，水質已大幅改善，其中氨氮每日削減量為3,100公斤，水質改善情形成功吸引生態嬌客，原來在客雅溪出海口棲息的水鳥，逐漸出現在客雅溪中上游沿岸。加上落實自主管理措施，於客雅溪、三姓溪兩條河流及其支流，與香山灌區，皆採廢（污）水排放總量管制方式，加嚴放流水重金屬排放濃度，達到改善流域水質效果。

江盛任說，感謝水環境巡守隊日夜幫忙守護水環境，108年巡守時數達1萬1,691小時、髒亂點通報84件次、清理河川河岸面垃圾達7,289公斤、水質監測206次，藉由推動多重水環境管制策略，共創宜居的親水空間。

為守護優質清水空間與潔淨水質，環保局戮力持續維護操作5處水質淨化處理設施，包含南門溪礫間接觸處理設施、柯子湖與溪浦子2處人工濕地、客雅溪流域2處污水截流站，每日可處理污水量達5萬100公噸，相當於16萬7,000人每日所產出的生活污水量。

環保局表示，新竹市是科技重鎮，期望透過全體市民與市府攜手努力，守護水環境，打造新竹市成為自然生態與科技共生的環保永續城市。