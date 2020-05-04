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屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」全程錄…挺警、私刑正反激論

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▲▼酒醉屁孩掐女友脖還嗆警，三重警涉嫌私刑遭網友拍下PO網。（圖／翻攝自爆料公社）

▲酒醉屁孩掐女友脖還嗆警，三重警涉嫌私刑遭網友拍下PO網。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓男子4日凌晨4點多酒醉，在KTV外與女友發生糾紛，想帶著女友離開返家，不料女友不從，他竟出手掐脖爆發拉扯；轄區三重派出所員警獲報到場處理時，王男情緒激動不斷辱罵三字經，處理男警認為他是在辱罵女警，將王男上銬後以「徒手拍打」訓斥，有「私刑」之虞引發正反議論，三重警方強調將依規定將男警函報偵辦，以昭公信。

三重分局三重派出所警員廖偉翔、陳芝穎等2員，當時接獲110轉報有民眾遭打，到場後發現是酒醉王男（23歲）打算強行要帶走女性友人，遭女姓友人抗拒拉扯，他竟伸手掐脖，員警到場時王男還不斷辱罵三字經，員警為維持現場秩序，以及避免他人再受到傷害隨將該男子上銬實施保護管束，帶返所處置。

根據警方提供密錄器畫面中，員警提醒王男「控制一下」，王男卻反嗆「控制？你們不要在那邊……講那三小話」、「我要跟她（女友）好好講」，隨後又嗆警五字經「X你娘雞X」等語。

▼王男酒醉後要求女友陪同返家，對方不從就掐脖。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼酒醉屁孩掐女友脖還嗆警，三重警涉嫌私刑遭網友拍下PO網。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重警方表示，廖姓員警認為王男是在辱罵現場同步處理的女警，為了制止他，所以一時氣憤以徒手拍打王男制止，全案將依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查，絕不護短。根據民眾拍下的畫面，王男當時已經被上銬沒有反擊能力，廖警不斷以手部推擠、拍打，並連呼巴掌，嗆王男「三小」、「蛤？說話啊？」女警在一旁見狀趕緊制止，

民眾目擊過程後PO網表示「現在的警察到底是？我只能說：是在打快打炫風嗎？」有不少民眾挺警表示「你乖乖的警察會貓你嗎？」、「父母不會教警察來教剛好而已啦」、「因為這樣而已～就被公審執法過當」、「可憐之人必有可惡之處！警察不會無故動手！」、「所以現在警察都要用愛感化那些人嗎？」。

但也有部分網友覺得不當 ，批警「不管那屁孩怎樣，都戴上手銬了還有必要打他嗎？還有這算私刑嗎？」、「警察應該是情緒失控了」、「犯人已經被手銬控制了……就不宜再有後續施暴的動作」、「一堆沒有法治觀念的人，已經逮捕就不能使用私刑了好嗎」。

▼王男酒醉失控嗆警五字經。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼酒醉屁孩掐女友脖還嗆警，三重警涉嫌私刑遭網友拍下PO網。（圖／記者陳豐德翻攝）

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