大腸癌開刀化療後腹瀉腸阻塞　中西合療癒後效果加乘

▲台南市立安南醫院中醫部部長黃升騰醫師指出，大腸癌開刀、化療後的腹瀉、腸阻塞等副作用，經中西合療癒後效果加乘。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



大腸癌根據分期不同會給予不同之治療方式，手術切除、化學治療、放射線治療及標靶治療等4種，初期大腸癌術後存活率5年達90％以上，但越後期存活率越低，但西醫治療模式會因不同治療方式跟藥物，而出現不同之副作用，中醫合療可減少副作用，提高治療效果。



衛福部公告2017年大腸癌發生率盤踞各種癌別前3名，且罹癌年齡也有明顯年輕化趨向，安南醫院中醫部部長黃升騰醫師指出，大腸癌最常見後遺症就是腹瀉不止，腸子切除越多或使用化療或標靶治療都可能引起明顯腹瀉腹痛，一日可達數十次，造成生活上極大困擾，病人亦多表現出疲憊倦怠，臨床上中醫歸屬於脾胃氣虛，多以調理脾胃跟健脾升提藥物為主，經驗顯示多半能有效改善腹瀉腹痛症狀。



另一種則為大腸癌術後發生腸阻塞，常會表現出腹痛、便血、體重減輕或排便習慣改變直到糞便大不出來，劇烈腹痛送急診檢查才發現有腸阻塞，可能是因術後沾黏或腫瘤阻塞所引起，西醫通常以通下灌腸為主要方法，如成效不顯著，有時尚需緊急開刀緩解，而中醫歸屬為積滯內停、濕熱蘊聚之證，治以行氣導滯、通腑導滯。腸阻塞多屬於內科急症，臨床治療需謹慎小心，中醫準確的辨證加上西醫精密診斷，對症下藥可有效緩解，民眾切莫道聽塗說胡亂服藥。



黃升騰醫師強調，保持良好大便習慣，對於大腸癌病人是首要條件，加上均衡攝取各式足量蔬果，避免攝取加工紅肉、油炸燒烤食物，保持良好生活飲食習慣、適度運動和充足睡眠，閒暇時可多做內關、足三里穴位按摩，都有助於大腸癌術後康復，定期追蹤檢查當然更是不可或缺一環。

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