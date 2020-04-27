新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

▲達人們分享新iPhone SE的使用心得。（圖／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

上週蘋果發了第二代iPhone SE、華為發表了Nova 7，Vivo也發表了iQOO 3，三支手機當中，因為第二代iPhone SE打破陳規，在中階機身上用了旗艦機才有的A13 bionic處理器，因此在市場上開出紅盤，隨著產品上市，科技達人們對於這支手機有什麼想法，在閒聊之中居然扯出了一個這支iPhone會影響科技發展的深遠佈局。

A13 Bionic處理器

針對各界疑慮，記者仔細了解了一下蘋果第二代iPhone SE，大概對這支手機做一個進階介紹。該款手機搭載A13 Bionic晶片已經是眾所皆知，這顆晶片對比第一代iPhone SE搭載的A11 bionic效能多40%、GPU提升整整2倍，所以一般操作、開啟遊戲是絕對有很大幅度的差異。

▲A13 Bionic這顆晶片對比上一代搭載的A11 bionic效能多40%、GPU運算提升整整2倍。（圖／記者洪聖壹攝）

會做4.7吋機身的理由

手機大小方面，第二代iPhone SE配備4.7吋鋁合金中框的機身，上下覆蓋康寧防刮玻璃，全機IP67防水防塵、支援無線充電。其實這個4.7吋的機身，Apple公司已經賣出5億台，出於合手耐用的消費者滿意度，或許這也是為什麼他們最後決定推出這種大小的手機。

▲4.7吋的iPhone是全球最受歡迎的版本，已經賣出5億支。（圖／記者洪聖壹攝）

告訴你1200萬畫素鏡頭哪裡不一樣

拍照方面，第二代iPhone SE配備全新的1200萬畫素廣角鏡頭，這顆主鏡頭其實主要是要搭配A13 Bionic圖像API所設計，支援新一代智慧HDR、六種人像光效、語意渲染（Semantic Rendering）等iPhone旗艦機最新的技術。大致說明一下這個Semantic Rendering，他是一種最新的智慧拍照演算方法，讓鏡頭可以認識拍照的是風景、物品還是人物，然後給予最佳化調整。拿人像拍攝來說，當用戶在拍照時偵測到人頭，手機就會辨識皮膚、頭髮、眉毛，然後以不同的形式最佳化拍照效果，從而創建出好看的人像照片，下面有一張照片就是記者試著用第二代iPhone SE拍的人像照：（圖／記者洪聖壹攝）

這項技術除了新iPhone SE，目前只在iPhone 11看得到，讓照片固定區域的曝光、影音、反差跟清晰度得到一種類似DSLR相機拍照效果，由於過程中都是透過演算來執行，所以被稱為語意渲染（Semantic Rendering）。

▲新iPhone SE導入跟iPhone 11同級的語意渲染技術，鏡頭是iPhone 8無法取代的。（圖／記者洪聖壹攝）

類似的做法其實在Google Pixel 3也可以看得到，這也是為什麼很多科技媒體在評測第二代iPhone SE的時候會發現不管拍照或者錄影都有很顯著的效果提升，當然自iPhone 6以來就有的Focus Pixel在這支手機也可以看得到。另外一個拍攝的賣點就是這支手機前後鏡頭都可以拍攝4K@30fps的影片，主鏡頭又跟旗艦機同步到60fps，所以在拍照錄影的需求上，這支手機基本上都已經很夠用。

以上介紹主要是用來說明，為什麼這兩天外界拆機的時候，會發現以往iPhone 8的許多配件都可以直接拿來替換，就是鏡頭不行。在先前的測試影片當中，記者也下載了一個可以同時開啟前後鏡頭的app，叫做《Double take》，透過這個App，可以同時啟用前後鏡頭切換拍照跟錄影，這也是第一代iPhone SE甚至是iPhone 8系列、iPhone X做不到的。

透過iFix的拆機當中可以確認，第二代iPhone SE電池容量為1821mAh，官方數據是續航力為13小時，目前網路上已經有許多評測結果出爐，不過基本上如果是經常使用的話，還是建議要帶顆行動電源出門。

手機王Leo：第二代iPhone SE將影響全球手機市場的佈局

針對該款手機，張利安（Leo）認為第二代 iPhone SE在防水、無線充電方面的配置，可以看出未來 iPhone 的標準配備，其中無線充電方面，甚至會影響安卓陣營的手機規格佈局。

▲手機王主編張利安。（圖／本人提供）

非凡主播陳韻羽：如果沒有預算考量會推薦iPhone 11

從產品來看，陳韻羽認為該款手機的A13 Bionic處理器還可以，三款顏色當中Product RED最吸引她，但是手機本身並不適合她，因為手機螢幕還是比較小，續航力也不足以因應她每天的工作需求，因此如果沒有預算考量會推薦購買iPhone 11。

▲非凡主播陳韻羽。（圖／本人提供）

mobile01 Nanako：第二代iPhone SE將讓你再戰三年

Nanako 認為該款手機實際測試後可以推薦的原因在於如果一支手機用了三年甚至超過三年，如果消費者對於下一支還是有這個期望，那就非常推薦第二代iPhone SE。她認為這支手機最適合如果手上還在使用iPhone 6s、iPhone 7或iPhone 8，然後想繼續用iPhone的人。

不過Nanako認為，如果是比較希望手機拿來以娛樂功能為主，好比說打遊戲、看影片，這些反而不推薦，這不是因為手機處理器是A13 Bionic，而是因為通常娛樂體驗的需求會比較偏向大一點的螢幕、更好的網速，然而這支手機螢幕只有4.7吋，雖然具備WiFi 6但並不支援5G，對於未來尤其下半年電信商開通5G跟相關應用，對於娛樂需求高的人來說，這支手機的條件比較不足。

電獺少女Emma、宇恩：推薦想要擁有「人生第一支iPhone」的人

在訪談過程中，宇恩正好拿最新的iPhone SE出門評測，她認為剛開始拿到手機時，手機回歸小尺寸加上只有148克，跟改用Touch ID之後同時更動iOS 13的手勢操作，確實會有些不習慣，不過身為手比較小的女生來說，她自己很快就熟悉的這支手機，以年輕人的用語來說，宇恩認為不管玩遊戲、單手自拍、瀏覽網頁，就是一個『順』，比較推薦的就是學生族群，她認為這支 iPhone SE 給了很多想要入手蘋果手機的族群一個新選擇。

Emma反而認為手機在看影片的時候會很不適應，因為她現在最經常使用的是iPhone 11 Pro，如果突然回到iPhone SE拿來看YouTube或者Netflix的影片反而會不習慣，不過倒是如果現在還是拿 iPhone 6、 iPhone 7、iPhone 8的人，或者預算不算很高，而且習慣Touch ID的人真的可以換這支手機，基本上就是想要擁有「人生第一支iPhone 的人」，可以嘗試這樣一支手機，因為它售價很低、比較好入手。

談到這價格，這次手機的價格搭上電信、電商補貼，其實整個Apple生態系像是第二代iPhone SE、AirPods Pro，不管是在台灣或者是中國大陸，任何消費者都可以用很低的價格用分期的形式入手蘋果最新產品。聽完這樣的分析，Emma 認為這樣一來感覺市場上很多族群之間，就會突然大家都在拿iPhone，宇恩則是認為這樣的做法會帶來許多iPhone嘗鮮族加入。

不過Emma認為，如果口袋夠深，就乾脆直上iPhone 11。

▲電獺少女Emma、宇恩。（圖／電獺少女提供）



Tim哥：滿分十分，會給八分評價

Tim哥認為第二代iPhone SE的夜拍、效能幾乎都跟上iPhone 11 Pro的腳步，所以他認為這支手機以價格為出發的話，搭配A13 Bionic 晶片跟無線快充，真的值得推薦入手，在初步體驗來說，如果給1~10分，他會給8分。

Tim哥繼續補充，第二代iPhone SE實際拿來打遊戲很流暢，用來做一些簡單的剪接，其實很夠用，唯一的缺點就是尺寸太小，所以，為什麼現在很多流出來的訊息都說希望有Plus版本。

▲知名3C 科技達人Tim哥。（圖／Tim哥提供）