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社會 社會焦點 保障人權

醫生世家5死「致命5原因」曝光　氣密窗也入列「強化玻璃堵濃煙」

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▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲房屋內部燒到焦黑。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄醫學院前院長賴文德的住家大火，女兒、女婿與3名孫子來不及逃生，相擁命喪火窟，震驚社會大眾。高雄市消防局第二大隊長陳明桐認為，致命的5個關鍵分別是未裝設火災警報器、未使用防火建材、加裝鐵窗、裝設氣密窗，以及起火點疑似是在樓梯旁邊，導致出現煙囪效應，濃煙往上竄阻斷逃生路線。

高雄市消防局3日清晨接獲報案，得知三民區一處透天厝發生火警，趕到現場後先救出賴文德夫婦，但賴的女兒、女婿以及3名孫子均受困火場，最後在4樓臥室發現5人，但皆已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，死因均為「嗆傷」。

▲高雄三民區大連街民宅火警造成五死。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防隊全力灌救，仍有火舌自破碎的窗戶竄出。

根據《自由時報》報導，高雄市消防局第二大隊長陳明桐指出，賴家並未裝設住宅用的火災警報器，第一時間不知道發生火警，加上起火點疑似在2樓樓梯附近，造成煙囪效應，阻斷逃生路線，而且內部建材多使用木材隔間，不是防火建材，另外還裝設氣密窗，強化玻璃雖然不易破裂，卻也讓濃煙無法排出，最後則是裝設防盜鐵窗，4樓防墜護欄甚至高達1.6公尺，不僅不容易逃生，也會讓救援行動變得更加困難。

據了解，66歲的賴文德是心臟醫學權威，行醫多年拯救過非常多人，更是百大良醫代表，他出生自醫生世家，父親是留日醫生、母親是牙醫生，婚後與妻子育有1子2女，子女3人也都從事醫生職業，從父母到子女三代都是醫生世家。女兒賴韋安是高雄長庚醫院家醫科的醫生，為了保護3名孩子，與同樣是醫生的丈夫命喪火場，消防人員進入屋內發現5人緊緊抱在一起，場面令人鼻酸。

鄰居轉述，賴文德醫生住在大連街已經快20年，平時做人親切、待人非常和善，火災發生的時候，賴的妻子接到受困4樓的女兒電話，對方說「煙太大了，下不去」，要他們趕緊逃生，這通電話卻成了母女之間的最後通話。

其實，台灣不少住宅都會裝設防盜鐵窗，過去屏東內埔也曾發生類似的火警悲劇，退休校長一家四口因為透天厝加裝鐵窗，阻礙逃生，最後造成4人命喪火窟，當中的致命原因除了鐵窗、鐵門，還有「單一處入口」。消防局建議，民眾住宅最好每一層樓都能裝設警報器、滅火器以及緊急照明燈，裝潢建材也要選用防火的，才能在火災發生當下爭取更多逃生的黃金時間。

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