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接下「陸正案」黑髮奮鬥到白頭！　尤伯祥棄醫讀法律：最怕遇冤案

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尤伯祥個性直率，他笑說，剛出道當律師半年時，就在法庭上跟法官大吵。那年代少有律師敢當庭嗆法官。

圖、文／鏡週刊

尤伯祥曾經這樣自問自答：「律師最怕碰到什麼？」「冤案，因為你會無法放手。」

他是醫生之子，卻無意繼承家業，讀法律也不是懷抱什麼崇高理想，只因對醫學沒興趣，只好選一個能對家人交待的科系。怎知入行不久就接觸江國慶案，自此難以抽身。

一晃10幾20年，幾樁冤案終於陸續翻案，然而，有件案子至今無契機，歷經更11審、檢察總長提非常上訴都失敗，那是知名的陸正案，幾近馬蜂窩的棘手案件，被控凶手的邱和順已羈押31年，快打破世界紀錄。憂心邱和順病死獄中，最近，這位形象強悍的律師也不得不認輸。

那是2006年，律師尤伯祥接了一樁法律扶助基金會轉來的案子，沒什麼偉大情懷，「人情，沒辦法拒絕，就接啊！」那時38歲的他絕想不到，14年後52歲的自己還在為這件案子奮戰。

從黑髮到白頭，「我們幫邱和順提出4次再審，都被駁掉，連檢察總長願意提『非常上訴』，也被法院駁回。」

出身醫師家庭，尤伯祥卻對醫學興致缺缺，自小喜好歷史、哲學。（尤伯祥提供）

　

棄醫轉法律　無關情懷

1987年，新竹學童陸正遭綁架，震驚全台，新竹警方卻遲遲無法破案。9個月後，台北市刑大宣布偵破一樁非法討債案，邱和順等人被抓；不久，市刑大又宣布，陸正案及另一樁也遲遲沒破案的苗栗柯洪玉蘭分屍案，全都是邱和順這票人做的。一案三破，大快人心。

尤伯祥是知名的冤案律師，他的事務所位在忠孝東路一間氣派大樓內，寬敞高雅、裝潢嶄新，儼然是個收入豐沃的名律師事務所。執業21年，照說也該名利雙收了。

其實事務所2年前才搬來此處，過去尤伯祥一直租用羅斯福路上一幢老舊大樓，辦公室既侷促也毫無裝潢可言，像混得很差的律師事務所。我們聊起執業收入，尤伯祥就苦笑：「有些人以為我替這些公益案件辯護，有機會上媒體，應該會增加很多業務，其實不是耶。」例如某次一名陌生人上門，事務所秘書告知他法律諮詢費用，那人驚訝又不滿：「尤伯祥不是都做義務的嗎？」

尤伯祥的專長是刑事辯護，客戶多是被控犯了刑法、俗稱「壞人」的被告，殺人、放火、偷竊、搶劫只是一部分，還有背信、誹謗、妨礙公務…。聽來實在不討喜，然而壞人也受法律保障，以免本該只被判1年的罪卻被判3年甚至5年，何況，有些人可能是冤枉。

刑事辯護律師需要做什麼？或許可從尤伯祥的律師事務所內一牆又一牆書櫃，一窺端倪，最多自然是法律書籍，其他吸引人眼球的還包括：《犯罪現場》、《測謊儀與測謊》、《法庭上的DNA》、《司法心理學》、《鑑識採證實務》，甚至《葛拉漢教你看懂財務報表》。

尤伯祥聊到，之前接了與《證交法》有關的案件，便開始讀股票相關書籍。熱愛閱讀的他依舊讀得興致勃勃，也算不枉當年棄醫從法吧，他說自小喜好文科遠勝理科，最愛是歷史。

我們問起家世，他答：「我父親從事醫療業。」醫療業？他只好講清楚：「我們家開診所啦。」尤伯祥是長子，父親自是期盼他接家業，然而他考上台大醫事技術系後，上學才幾天，「在實驗室製造鹽酸，但我笨手笨腳一直做錯，實驗結果怎麼做都誤差好幾百倍，做到晚上7、8點，跟我同組的女生就很恨我。」他笑說那天便徹底明白不該讀不擅長的科系。

他決定轉法律系，那是文科之中較能與家人期待達成折衷的科系，去旁聽後也算有興趣，但他沒考上台大法律系，轉讀政大。當兵期間他擔任軍法書記官，「在軍隊中深刻體認到『科層體制』，我很確定自己不喜歡。也遇到一些過失致死的案子，覺得如果太年輕就當法官、斷人家生死，不太好，就決定當律師。」

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