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詭異陸正案「踏破全台找嘸屍」…2年後古井發現無名童屍！真相成謎33年

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尤伯祥在2006年擔任邱和順案的義務律師，邱和順被控犯下陸正案，然而至今真相成謎。

圖、文／鏡週刊

發生在1987年的陸正案，是台灣治安史上重大案件，新竹一名國小四年級學童陸正下課後遭擄走。新竹警方一直抓不到歹徒，直到九個月後，台北市刑大宣布破案，稱陸正已遭歹徒撕票。

被控犯下這樁精密綁架案的，是苗栗的地方混混、討債為生的邱和順，加上9名共犯一共10人。最後數人被判死刑。

然而，全案除了嫌犯自白，幾乎沒有重要物證。警方在邱和順家中找到一把小刀，但經鑑識，邱和順的義務律師尤伯祥說：「上面沒有血跡反應。」勒贖信封上採到的7枚指紋，「只有一枚可以辨識，其他殘缺不全，那一枚指紋的鑑定結果，跟10個疑犯通通都不相符！」

警方還在邱和順家中搜到早年捕魚用的繩索，說這正是當初在高速公路橋上取贖金時垂吊所用的繩索，然而警方拿著繩索至犯案現場模擬時，繩索長度根本不夠。後來檢方稱，用好幾條繩索綁起來，長度便足夠。

但到底是幾條？仔細翻閱卷宗，可發現繩索數量一改再改，有3條、4條、1綑，但繼續再往回頭翻到最初的卷宗，警方搜索紀錄上，物品名稱是繩索，「數目」欄目明確寫著「壹」，大寫的壹。至於後來才冒出的好幾條繩索是何時、何地搜出，翻遍卷宗都找不到紀錄。

唯一勉強能稱物證的，是勒贖錄音帶的聲紋比對，但也僅是與邱和順那群被告中一名叫余志祥的年輕人相似。早年的聲紋比對技術極簡陋，律師團希望以最新科技再次比對，但，檢方說錄音帶已經不見了。

最離奇是，當年全案震驚全台，但窮盡全國之力卻怎樣都找不到陸正的遺體。

倒是陸正失蹤的2年後，1989年冬天，新竹某廢棄營區的一口古井裡，出現一具男童屍體，腳綁啞鈴，明顯他殺。法醫判斷男童約10歲至12歲，身高137公分，死亡約一個星期。

陸正恰好是10歲失蹤。可是，陸正的家人認為警方早就破案、一年多前就抓到邱和順了，童屍不可能是陸正，因此沒有去認屍。失蹤孩童不少，但焦急前來認屍的家屬們最後都一一否認、離去，最後童屍竟無人認領，草率被掩埋。

對這樁詭異的無名童屍案，尤伯祥感慨又扼腕：「如果真的是陸正，那就是國家葬送了邱和順他們平反的機會，而且也葬送了真相。」

其實不只年齡相符，翻閱無名童屍案的卷宗，內有古井的地址，在新竹市埔頂路，比對後，可發現古井離陸正的家非常近，走路不用太久。

童屍案的隔年，台灣又出現一樁震驚社會的綁架案，新光集團少東吳東亮遭綁架。歹徒不久落網，是胡關寶，胡關寶等人已犯過多起綁架案，手法細膩，被稱智慧型犯罪。胡關寶後來遭槍決，但傳聞他槍決前夕曾自白犯下陸正案。

不少人也都懷疑陸正案是胡關寶幹的，因為犯罪型態、手法都太像了。搜尋胡關寶的資料還可發現，胡關寶是在新竹的陸光新村長大；再搜尋陸光新村舊址，與古井所在的埔頂路地址，在google地圖上比對可發現兩地近得出奇。

還有，胡關寶早年犯下的第一件重案：新竹殺警奪槍案，罹難員警正是埔頂派出所的員警。種種地緣關係太巧合。自然，胡關寶的老家陸光新村，離陸正的家也不是太遠。

可惜，古井童屍草草掩埋後早已找不到了，胡關寶也早已槍決。30多年了，真相至今是謎。


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