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第7輪預購口罩開跑！超商優惠一次看　咖啡免費喝、還可抽Switch

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▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲第7輪預購口罩開跑。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

今（4）日上午8起至6日（周三）晚間8時為第7輪口罩預購，開放全台民眾可於4大超商使用健保卡、網路預購口罩並完成繳費。《ETtoday新聞雲》整理出預購、領取口罩等相關優惠，提醒口罩預購繳費單可先不要急著丟，有機會抽中汽車1台，或是任天堂Switch，通通等抽。

第7輪預購開跑，無論是第5輪或是第6輪已經預購過者，通通可在這一波進行預購。目前共有3種預購方式，包括使用健保卡或自然人憑證至「eMask口罩預購系統」預購；或是透過「健保快易通APP」進行認證預購，凡於網站及手機預購完就可用實體、網路ATM轉帳或刷卡繳費；最後為可攜健保卡至4大超商，使用「多功能事務機」插入健保卡預購，再直接列印口罩繳費單至櫃檯繳費、完成預購。

請繼續往下閱讀...

預購口罩凡使用網路、APP預購者，須憑取貨序號及訂購人證件，如身分證、健保卡或駕照，至指定取貨超商門市，或全聯、美廉社門市領取口罩，而在超商插健保卡預購者，則是憑取貨序號及身分證後4碼就可至指定超商領取口罩。第7輪預購口罩領取時間為5月11日至5月24日。

●7-11
預購口罩優惠：至7-11預購口罩者若使用OPEN錢包、icash Pay、icash聯名卡（以icash2.0功能）支付就送CITY CAFE中杯美式1杯，並以以OPEN POINT 5000點發送，限量11萬筆、送完為止。

領取口罩優惠：CITY CAFE大杯拿鐵、不限冰熱皆可免費升級特大杯。

●全家
預購口罩優惠：至全家預購口罩者可享Let’s café 、餅乾、飲料、泡麵等優惠。另掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，還可抽SKODA汽車一台。

領取口罩優惠：Let’s café大杯美式、拿鐵不限冰熱同品項買1送1，還有餅乾、零食、雞精、冰品等優惠。

●萊爾富
預購口罩優惠：即日起至5月31日前，凡至萊爾富預購口罩者，使用任一HiPay支付，享1,400 Hi點回饋（等於省下7元物流處理費），另享大杯熱美式、拿鐵單杯半價優惠及贈送50 Hi點，還有機會抽任天堂Switch和精美家電電鍋、咖啡機等多項好禮。

●全聯
領取口罩優惠：使用PX Pay付費領取口罩，回饋70福利點（10點=1元），等於7元運費全免。另可免費獲得1張OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券，兌換時間自5月11日至6元21日止（本券限OFF COFFEE販售門市使用，不與其他優惠或活動合併）。

ET快訊
爆料金正恩生病　國安局長笑瞇瞇再談北韓情報
街頭驚見「超兇口罩正妹」　PTT暴動大驚：她來台灣了
台股早盤重挫逾300點！　失守10700點
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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