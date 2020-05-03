大火中求生…專家曝「不能躲浴室」：小火小煙就往一樓逃！再提醒：濕毛巾擰乾

▲林森錢櫃火警 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

近期發生多起火災事故，其中又以林森錢櫃大火釀6死、3日又傳出高雄惡火帶走一家5口的悲劇。對此，新北市消防局火災預防科科長程昌興提出幾點火場中的建議，「其實只要將濕毛巾擰乾，不會阻礙呼吸，就有達到不吸到濃煙的效果」。

程昌興表示，「透天厝有室內樓梯，整棟建築物是直通的，當發生火災時，燃燒的火、煙速度比較快，單一出口室內樓梯，相對的逃生較困難。公寓雖然也是單一出口，但樓梯並非直通，會比透天厝安全一些。而大樓有會有兩個不同方向出口，並且有安全門做阻隔，燃燒時火、煙速度較慢。」

程昌興提到，「當火災發生時，小火小煙就要趕緊往一樓逃生，一定要立刻隨手關門，可阻擋火煙，發現逃生動線被阻擋，不要貿然往下衝，要躲到有窗戶的房間，打開窗戶呼救。加裝住警器是預防的關鍵之一，當火災發生時發出警報聲，才有充裕時間逃生。」

程昌興也提醒，「有人說濕毛巾摀住口鼻是錯誤方式，其實只要將濕毛巾擰乾，不會阻礙呼吸，就有達到不吸到濃煙的效果，另外切記不要躲在浴室，因為浴室通常有通風口，火煙最快衝入，而且浴室門大多使用塑膠材質，容易燃燒，無法阻隔火煙，在住家裝潢時，更要選用防火耐燃材質。不建議家中加裝鐵窗、強化玻璃來防盜，那是阻礙逃生及救災重要因素，可改裝電子防盜，一樣可以達到效果。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！