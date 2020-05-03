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高醫前院長賴文德住家惡火奪5命　煙太大下不去！母女最後通話曝

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▲高雄大連街五死火警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄大連街清晨火警釀5死。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區清晨7點傳出住宅火警，經搶救近2小時，救出的5名人員送醫仍回天乏術，警消勘查火災現場，初步研判是2樓電器短路走火，而附近周邊民眾也轉述，火警發生時，賴韋安醫師打電話給母親，表示煙太大了，下不去！而這通電話也成母女間最後一通電話。

▲高醫前院長賴文德家中火警，順利逃出，但女婿一家5口遭燒死 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高醫前院長賴文德家中火警，順利逃出，但女婿一家5口遭燒死 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼(重新打碼上傳版)高雄三民區大連街民宅火警五死，高醫前院長（賴文德）家屬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲家屬在旁焦急等待 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市消防局在清晨7點01分獲報，大連街發生住宅火警，陸續派出40車91人前往搶救，將近2小時搜救過程，將受困的2名大人、3名小孩全數救出，但皆無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術，稍早醫院已宣告死亡。不過根據現場鄰居轉述，火警發生的時候，賴文德的老婆接到受困四樓的女兒賴韋安電話，電話當中表示煙太大了，下不去、還要她趕緊逃生，而這通電話也成了母女間的最後通話。

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屋內大火不斷往上竄燒。（圖／記者吳奕靖攝）

附近鄰居透露，起火透天厝是2間打通，屋主身分是高醫前院長賴文德，一家三代同堂，屋內有賴姓前院長夫婦、女兒、黃姓女婿及3名小外孫同住，所以總共是7人。

▲現場指揮官陳明桐。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現場指揮官陳明桐。（圖／記者吳奕靖攝）

現場指揮官陳明桐指出，住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，屋內房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修，因此擺放許多易燃物質，加上架設強化玻璃窗、鐵窗和不銹鋼鐵門阻隔，濃煙無法及時散出，導致屋內燃燒猛烈，是阻礙逃生的關鍵。

▲高雄大連街五死火警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防佈水線搶救。（圖／記者吳奕靖攝）

陳明桐表示，初步勘查毀災現場，應是2樓電器短路走火產生濃煙，並往3樓往上竄燒，雖然在7點58分已控制火勢，但是因屋內大量易燃物造成全面燃燒，讓搜救過程出現難度，事故發生詳細原因，仍待進一步釐清。

▲警消搶進火場救出2名小孩，緊急送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警消搶進火場救出2名小孩，緊急送醫仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖攝）

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