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2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」　法官神解釋戰翻...氣死一票網友！

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▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜,顯圖。（圖／翻攝自pakutaso）

▲拒絕加班竟要賠錢給老闆。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

拒絕加班竟要賠錢給老闆！江蘇省揚州市有一家公司的2個員工2019年5月被公司要求加班，要對一批貨進行檢查，他們拒絕了加班要求。不久之後，2人被公司告上了法庭，日前審判結果出爐了，被判賠償1.8萬元人民幣（約新台幣7.6萬元）。對此，法官解釋網友全怒了，「遇緊急任務不可拒絕。」

據《荔枝新聞》報導，小王和小李（化名）是揚州一公司的員工，2018年5月被公司要求加班，否則公司將違約。他倆為了逼公司續簽工作合同而拒絕加班，導致公司違約損失12萬人民幣（約新台幣50萬元），隨後被公司告上法庭。

揚州市邗江法院高新區人民法庭庭長瞿森斌認為，兩人工作合同即將到期，明知道公司的這批貨要有他們檢驗後才能夠出廠，他們為了逼著公司續簽合同，拒絕加班。他認為，遇到緊急任務要求加班員工必須服從，公司可以安排調休。

不過，對這一說法，網友卻炸了鍋，「緊急任務加班？怎麼界定，那員工緊急事情可以不上班嗎」、「然後每次加班都是緊急任務」、「天天都是緊急任務，是不是天天加班」、「迷惑行為大賞」、「必須服從？哪來的規定？這麼牛逼」。

還有網友表示，「建議上訴！本人認為，不涉及公共利益，如搶險救災，不涉及公民生命健康的等緊迫事由，不得強迫加班，質檢工作、人員不夠，實屬公司自己員工較少，沒有合理數量的員工，而不是作為強制加班的理由。」

不過也有網友認為，「網友的邏輯，弱勢方必然是對的」、「以後個個到關鍵時候都拿這個威脅公司？你們是什麼心態」。

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