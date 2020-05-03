影／磐石艦又4人確診！陳時中：分散3檢疫所驗出「明天再採檢」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

敦睦艦隊群聚感染擴大。中央流行疫情指揮中心今（3日）晚臨時召開記者會指出，又新增4例磐石艦官兵確診，累計35人染疫。指揮官陳時中表示，大家都很關心這4位都在哪些檢疫所？他指出，是分散在3個檢疫所，醫院也各有不同，是從北榮、三總和昆陽各驗出來的。

陳時中說，磐石艦全員留在檢疫所，明天再採驗1次，陽性都已送到醫院去，剩下就看明天結果。這次採取標準比較嚴，滿14天才驗，也是希望不要驗出來，希望明天其餘是陰性。若全部都陰性整艦隊解隔離．若任何1件有1個陽性，就全部留置再採1次，採最嚴格標準跟住院標準一樣，三採陰再加上自主健康管理，主要是因為密閉空間，加上相處時間久，確診個案多，所以希望能把這條線守好。

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▲敦睦艦隊4人檢驗陽性，將於4日再度採檢。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

至於明天再次檢驗後意義？流程？陳時中說，整個磐石作業是一開始全採，有陽性的那波有18個，留在檢疫所觀察，中間有症狀就採，都沒有其他情況，也驗了血，在抗體反應裡面專家繼續研判中，今天這是新情況，併入一個新的討論，因為是相對密閉的空間，確診個案比較多，所以解隔離前要再採檢過，希望14天觀察期滿再採。