陳菊是他的患者！心臟內科名醫賴文德攜妻逃出　女兒一家5口喪命

地方中心／高雄報導

高雄市大連街一棟5樓透天民宅清晨發生火警，這場火警奪走2大3小人命，而這棟透天民宅的屋主跟老婆順利被消防員救出，根據鄰居透露，才知道被救出的屋主是高醫前院長，也是國內百大名醫賴文德。

▲高醫前院長賴文德家中火警，順利逃出，但女婿一家5口遭燒死 。（圖／記者吳奕靖攝）

賴文德今年67歲，曾經擔任過高醫的院長，是專攻心臟內科，專長在於心肌梗塞、心導管以及心律調節器放置治療等，曾經擔任過高醫副院長6年時間，就在2012年起的3年時間，接任高醫的院長，就在2017年2月的時候，接受高雄前市長陳菊邀請，轉任高雄市立聯合醫院院長。

▲高醫前院長賴文德專長是心臟內科 。（圖／翻攝高醫網頁）

賴文德跟綠營關係相當良好，2007年的時候，時任高雄市長的陳菊發生中風，當時賴文德就擔任她的主治醫師，出生嘉義的賴文德跟妻子生下1男2女，三個人都是醫師，其中也包括不幸葬身火窟的賴韋安醫師，賴韋安目前在長庚醫院的家醫科服務，跟在健仁醫院擔任家醫科主任的老公黃彥傑生下了3個孩子，一家三代都是醫師。而賴文德平時做人相當親切，鄰居都說他人很好，現在家裡遭逢此巨變，讓熟識他的人都感到難過。

▲高醫前院長賴文德家中火警，順利逃出，但女婿一家5口遭燒死 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高醫前院長賴文德家中火警，順利逃出，但女婿一家5口遭燒死 。（圖／記者吳奕靖攝）