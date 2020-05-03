初判電器短路釀禍…高雄醫生世家5人命喪火窟！韓國瑜：全力協助家屬

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄市三民區大連街一棟透天民宅3日上午7時許發生火警！這場意外造成高醫前院長賴文德女兒、女婿及3名孫子共5人喪命，目前初步研判為2樓電器短路走火釀禍，不過詳細原因仍有待釐清。對此，高雄市長韓國瑜上午兵推結束後，也趕赴火災現場進行了解，表示會全力協助家屬。

▲▼高雄大連街五死火警 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜上午10時坐鎮四維行政中心，進行約50分鐘的兵推演習，過程中也表示「第一時間有掌握火災狀況」，隨後也趕緊前往現場查看，他表示，針對此次火災事件「感到非常不捨」，後續會全力協助家屬。

▲高雄市長韓國瑜赴火災現場進行了解，表示後續會全力協助家屬。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

消防局提到，現場指揮官陳明桐指出，住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，屋內房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修，因此擺放許多易燃物質，加上架設強化玻璃窗、鐵窗和不銹鋼鐵門阻隔，濃煙無法及時散出，導致屋內燃燒猛烈，是阻礙逃生的關鍵。

副市長李四川上午則從兵推現場趕往火警地點了解，表示未來會推動透天厝裝攝住警器，以確保民眾居住安全，另外目前高雄市只有補助中低收入戶、獨居老人的住警器，因此承諾「透天厝住警器」一事將納入未來建案消防規範，保障每位民眾的生命財產安全。



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