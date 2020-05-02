操作失誤「信用卡沒刷到」…超商女店員要賠6.5萬快哭了　PO網急尋遊戲點數男

▲基隆超商女店員操作失誤，面臨6.5萬元的賠償快要哭出來。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名吳姓超商女店員在臉書社團「基隆人」PO文尋人，坦言自己因結帳時刷卡發生失誤，導致男客拿走商品後卻未實際付款，而她還開出發票，後續將面臨65000元的賠償損失。吳女無助地表示，自己只是個計時人員，實在難以負擔這筆賠償，因此上網尋找這名男子，希望他能現身更正這筆交易。

「我知道這裡不是尋人的社團……」，吳女在臉書PO文，央求網友協尋監視器畫面中的白衣男子，「敝人跪求他本人、或認識他的人能與我聯絡，拜託、拜託，真的是我渺茫且唯一的辦法！」

吳女表示，自己在劉銘傳路一間超商擔任計時人員，1日凌晨1時許，該名白衣男子走進店裡購買遊戲點數，並以信用卡付款，但在結帳時卻因吳女自己操作失誤，在信用卡授權失敗的情況下，交予男客遊戲點數及發票；事後當吳女下班時進行結算，這才發現該筆交易並無刷卡扣款，意即男客未付帳就拿走商品及發票，吳女也因此得面臨高達65000元的賠償損失，急得快要哭了出來。

吳女坦言，這筆賠償對她來說壓力相當大，不知道該如何面對，當下第一時間焦急地報警求助，但警方認為男子可能也不知詳情，不構成刑案要件。吳女進退兩難下，只好上網尋人，希望這位白衣男子可以盡快與超商聯絡。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼吳女希望購買遊戲點數的白衣男子能夠現身更正這筆交易。（圖／記者郭世賢翻攝）