車停巷口擋路被叭…刺青男握開山刀嗆「叭X小」　跳針狂問：知道我是誰？

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示1日中午外出行經武隆街路口時，因前方一輛白色自小客擋住巷口，因此老公按了喇叭，沒想到駕駛竟搖下車窗痛譙「叭啥小？」接著還拿刀下車恐嚇「你知道我是誰嗎？你想怎樣？」文章曝光後迅速引起網友關注，紛紛痛批「好可憐，連自己是誰都不知道！」

▲基隆男被叭持開山刀恐嚇。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO表示，中午與丈夫騎著機車外出，行經武隆街口轉彎處時，發現巷口停了一輛白色轎車擋道，老公只好按了聲喇叭，但對方依然停止不動，最後老公只好騎車繞過；不料這時駕駛卻突然搖下車窗，怒嗆「你叭啥小？」接著還抽出開山刀大搖大擺走下車，用台語頻問「你知道我是誰嗎？你知道我是誰？你想要怎樣？去查查看我是誰，我不差這一兩條！」

驚魂未定的原PO急忙撥打110報案，直呼「瘋狂人士滿街跑，人民安危何來保障，有錯在先還拿刀恐嚇，是不是拿刀就是對的？」

畫面曝光後網友一面倒狂酸「還真的不知道他是誰」、「他手上的開山刀會不會打開是造型雨傘」、「這麼年輕就失智，替他感到難過」、「看起來就是小屁孩」、「以為刺青就當自己是一盤菜」、「有妹子在，不能漏氣」、「很厲害不差這幾條，進去就知道了！」

對此，基隆市大武崙派出所表示，1日中午接獲報案後，線上巡邏員警立即趕赴現場，但當時雙方已經離去，事後循線聯繫上報案人，並於下午2時完成報案程序；經了解本案係報案人行經武隆街時，發現前方巷口有部自小客車違規停放路中央，報案人鳴按喇叭示意後，竟惹該自小客車上男子不悅，下車與報案人理論，隨後取出刀械朝報案人揮舞怒罵後始離去，現場未有人員傷亡情事發生。目前警方已調閱相關監視影像，並以車號掌握犯嫌，正全力追緝持械恐嚇男子到案說明中。