賓士疑變換車道不慎　福斯猛力撞上後大轉180度翻車...2人傷

▲福斯休旅車撞上賓士車後，大轉180度側翻在路中。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區3日凌晨0時許，一名男子駕駛福斯休旅車行經基隆路地下道，遇到一輛賓士車往內側變換車道，男子閃避不及高速撞上賓士左後車尾，福斯車當場轉向180度後側翻，車頂、車側嚴重變形，所幸駕駛被救出送醫後並無大礙。警方將調閱監視器，釐清事故原因及肇事責任。

據了解，盧姓男子（34歲）開著福斯休旅車由南往北從基隆路地下道開出，在接近信義路路口時，遇到前方胡姓男子（64歲）開的賓士休旅車往左變換車道，盧男煞車不及撞上賓士左後方車身後翻車，在賓士車前方的一輛轎車也受波及，車尾輕微受損，卓姓駕駛（30歲）並未受傷。

▲福斯車車身嚴重受損，遭撞的賓士車左後方車身鈑金變形。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，白色福斯休旅車側翻在基隆路內側車道上，車身嚴重變形，盧男被救出後因胸部疼痛，送醫治療後並無生命危險，而遭撞的賓士車上的陳姓女乘客（43歲）則背部拉傷，送醫治療後暫無大礙。

警方已在現場拍照採證，並派員在現場進行交通指揮，通知清潔人員清理地面油污後該路段已恢復暢通。警方經酒測排除有駕駛酒駕，將調閱監視器釐清事故原因及肇事責任。

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