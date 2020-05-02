連假才剛放…台灣秒現3亂！醫見「一路口罩大解放」無言：都戴意思意思的

▲從室內到室外，醫師驚見一整路的口罩氣炸。（圖／黃軒醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

隨著台灣疫情逐漸趨緩，加上太陽公公露臉，五一連假大家出門放鬆身心，不少景點也湧現人潮，昨（1）日麻醉科醫師邱豑慶才在粉專發文，指自己塞車「塞到厭世」，還看到民眾浪費口罩行徑忍不住爆氣。胸腔暨重症醫師黃軒今日也指出一放假台灣即出現3亂象，實際觀察到的景象讓他無奈：「反正都意思意思一下就對了」。

麻醉科醫師邱豑慶昨日在粉專PO文，「今天要去上班時，開了2小時的車，連枋山超充站都還沒到，塞得好厭世...我不反對出遊，畢竟日子還是要過。」他提醒只要保持社交距離，做好防疫措施，民眾想要適度出門透透氣，並沒有什麼不好，但仍呼籲連假出遊，請注意社交距離。

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邱豑慶進一步提到，開車一路上都看到一群人「口罩戴在脖子」，群聚在超商外一起抽菸的景象，忍不住痛批，「口罩不戴好的話，我真的建議你們乾脆不要浪費口罩。除非你是用腮腺呼吸啦。」

▲路上一群民眾口罩只戴在下巴，露出鼻恐。（示意圖／記者陳俊宏攝）

胸腔暨重症醫師黃軒今日也表示，連假大家開心出門，畢竟悶了這麼久，但卻觀察到「國人有3亂：亂丟、亂噴、亂戴」，在高鐵站發現被主人丟棄在椅子上的口罩，行進中的高鐵上又不巧遇上戴口罩的老伯，每咳嗽一次，為了不沾溼、汙染口罩，就會將其拉下才安心的咳嗽，讓他嚇壞趕緊逃離避難。

不僅如此，黃軒還指出，出車站後又看到一大群民眾「口罩戴在下巴」，露出鼻孔的遊客滿街跑，一路上被扔在路邊的口罩隨處可見，讓他無奈地說：「反正大家都意思意思一下就是了，原來連續假期解放了工作日，民眾口罩也開始解放了嗎？」

▲醫師在高鐵站看到遭主人遺棄的口罩。（圖／黃軒醫師授權提供）