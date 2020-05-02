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秘境！彰化也有水濂洞　鼓山寺步道見可愛群猴聚集

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記者唐詠絮／彰化報導

5月開始全台氣溫逐漸升高，進入夏季水果盛產季節，彰化榮家附近有火龍果、芒果、龍眼等等的果樹開始結果實，尤其通往鼓山寺的通道，經常可以看到猴群聚集，搶先一步「採收」，吃飽了就會在圍牆上坐一整排，甚至於還會肩靠肩坐在停車棚上，聽著鳥語聞著花香，簡直就是水濂洞天仙境，模樣十分逗趣可愛。

▲彰化鼓山寺旁步道有可愛獼猴群。（圖／彰化榮家政風室主任劉昌元提供）

▲彰化榮家通往鼓山寺旁步道有可愛獼猴群曬屁股。（圖／彰化榮家政風室主任劉昌元提供，以下同）

▲彰化鼓山寺旁步道有可愛獼猴群。（圖／彰化榮家政風室主任劉昌元提供）

▲可愛獼猴對人相當友善。

彰化榮家政風室主任劉昌元說，最近中午在家區餐廳後方往鼓山寺的通道散步時，發現猴群約有十幾隻在樹蔭下乘涼，當他與駕駛聊到此事時，駕駛班長張先生說，到了夏天，彌猴經常成群結隊出沒在駕駛休息室旁圍牆外的鄰地，因為地主種了火龍果、芒果、龍眼等水果，所以猴群很喜歡來這邊覓食。

▲彰化鼓山寺旁步道有可愛獼猴群。（圖／彰化榮家政風室主任劉昌元提供）

▲彰化榮家通往鼓山寺旁步道有可愛獼猴群。

劉昌元表示，榮家之前在進行失智園區修繕工程時，曾有猴群闖入建築物席地而坐，對人挑釁，為避免人猴衝突影響工程進度，經向主管機關反映，獲配發數支漆彈槍、幾個誘捕籠、彈弓，同時也購置警報器、瓦斯汽笛，讓猴群有「殺雞儆猴」的害怕效果，敬而遠之，不過彌猴很聰明，誘捕籠抓猴從沒成功過。

▲彰化鼓山寺旁步道有可愛獼猴群。（圖／彰化榮家政風室主任劉昌元提供）

彰化榮家家主任史浩誠表示，榮家雖然曾遭猴群入侵，但是因為家區內果樹少，也沒有收成的問題，所以目前為止還未傳出猴會傷人。榮家也呼籲前往登山的民眾，看到獼猴也千萬不要餵食，更不要捕殺，恣意壞生態平衡。

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