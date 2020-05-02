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獨／新冠疫情難飛台灣！陸籍男跨海求助　警超級任務成功解鎖卻...讓人噴淚　　　

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▲橋頭分駐所的所長施東祈接獲跨海尋人的超級任務，順利解鎖但多了一份遺憾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲對岸龍姓男子父親（紅圈），求助橋頭分駐所的所長施東祈幫找手足（箭頭） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠疫情延燒，兩岸交通往來暫時停擺，不過大陸深圳卻有一名龍姓男子為了幫父親尋找手足，所以透過關係來求助台灣警察，警方在1天之內就找到了龍姓男子的父親手足，但是結果卻是令人遺憾。

一名居住在深圳的龍姓男子，為了要幫老父親完成人生的最後願望，就是當初開放兩岸探親的時候，他的兄弟有回到大陸探望過自己，不過就這一面，一別之後又是十多年過去了，所以希望能夠在臨終之前，再看看自己的兄弟，龍姓男子想要幫父親完成願望，所以透過一名住在深圳的張姓台商幫忙。

▲橋頭分駐所的所長施東祈接獲跨海尋人的超級任務，順利解鎖但多了一份遺憾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭分駐所的所長施東祈接獲跨海尋人的超級任務，順利解鎖但多了一份遺憾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是雙方當時並沒有留下聯絡電話，只有一個「高雄縣橋頭」的地址，所以張姓台商跨海打電話求助橋頭分駐所的員警，所長施東祈在4月30日知道這件事之後，立刻循著地址去查訪，還好龍姓男子的叔叔並沒有搬家，很快的就找到了他們，不過結果卻是令人遺憾，因為龍姓男子的叔叔已經在去年過世。

橋頭分駐所的所長施東祈將這個遺憾告訴了張姓台商，張姓台商事後轉述龍姓男子一聽到這個消息時，當場靜默了好久，無法說出話來，但是龍姓男子透過張姓台商希望轉達感謝之意，感謝台灣警方能夠幫忙圓老父親的人生最後願望，雖然這個結果讓人感傷，不過這也讓龍姓男子在新冠疫情期間感受到了台灣警察的暖意。

▲橋頭分駐所的所長施東祈接獲跨海尋人的超級任務，順利解鎖但多了一份遺憾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭分駐所的所長施東祈接獲跨海尋人的超級任務，順利解鎖但多了一份遺憾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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