金正恩燦笑粉碎「99％確定腦死」傳言！網揪一張照嚇壞：台下全都戴口罩…

▲金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

北韓領導人金正恩神隱20多日,引起外界「99%確定腦死」的揣測。不過今日北韓官媒朝中社,公開金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面,他在典禮台上也露出燦爛笑容。在這一系列剪綵照片裡,有眼尖的網友發現,台下的所有觀眾都戴著口罩,讓網友對於號稱「0確診」的北韓疫情狀況更為好奇。

依據北韓黨報「勞動新聞」(Rodong Sinmun)所發布的照片與文章,穿著一身黑衣的金正恩與其他官員一同出席順天磷肥工廠竣工儀式,胞妹、勞動黨第一副部長金與正也陪同出席。官媒朝中社則說,當金正恩現身會場時,在場人士紛紛高呼「萬歲」。

▲金正恩剪綵畫面。(圖/路透)

而一名長期觀察北韓的記者Martyn Williams,也在推特上PO出5月1日金正恩出席時的多張照片,引發網友討論。照片串中有拍到台下參與開幕儀式的觀眾,眼尖的網友發現,所有的人幾乎都戴著口罩,紛紛嚇壞回應「台上怎麼都不戴」、「不是說是新冠淨土嗎?」、「北韓確診到底多少」、「居然都戴了」、「更好奇北韓疫情情況」。

▲網友發現台下群眾全都戴口罩。(圖/翻攝自推特@nknewsorg)

And more from today's Rodong Sinmun.



Updates here: https://t.co/XpUD8K8stK pic.twitter.com/Eyoe4VErjs