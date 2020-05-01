工地瞬間坍塌破整片！女工「受困破8小時」　消防隊徹夜開挖搜救

▲平鎮停車場工地坍塌畫面，一名女工人從事發的30日下午就持續受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

桃園市平鎮區一處停車場工地30日發生坍塌意外，一名女工人則是從事發的下午4時53分持續受困在B3。搜救人員表示，粗估樓板掉下約4到6公尺深度，已初步掌握女工位置，將以人工挖掘的方式漏夜搶救。

事發地點位在桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程，受困的林白姓女工人62歲，消防隊派遣消防人員64名、2隻搜救犬、消防車16輛、救護車9輛，並且動用怪手開挖搜救，獲救的工人在治療後也回到現場協助搜救人員確認受困女工人的位置。

現場消防、交通局人員在30日晚間9點就透露，因有三層塌陷，搶救難度高，為避免開挖時再塌陷，請來吊車拉起陷落鋼板與鋼樁，預估還要4-5小時才能開挖至地下三層。

▲下午回填土方時，地下室頂板突然崩塌，導致1台壓路機、1台卸貨車與2台挖土機掉落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據《中央社》報導，桃市府交通局長劉慶豐表示這項工程去年5月25日開工後，預計今年12月25日竣工，目前已施作到地面一層及土方回填，下午回填土方時，地下室頂板突然崩塌，導致1台壓路機、1台卸貨車與2台挖土機掉落。

事故發生時4名工人在場，3名男工人逃出，其中56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，送醫治療，但在地下3樓執行牆面整修作業的林白姓女工仍未尋獲。

劉慶豐說，停車場施工單位為泰赫頂級營造股份有限公司，設計監造單位為張弘鼎建築師事務所；停車場設計為地下3層、地上2層，停車格數規劃汽車232格。

▲桃園市消防局四大隊副大隊長黃鳳初還原女工人受困經過。（圖／記者沈濟昌攝）



桃園市消防局四大隊副大隊長黃鳳初還原經過表示，當時有4位泥作的工人，在作收拾工具的動作，其中一名婦人正在作清洗所以受困沒逃出來，另外3位則是沿著牆邊跟因為聽到工地安全主任的聲音，才順著牆邊逃出來。

家住新北市的女工人家屬30日晚間8時15分許抵達現場後，眼眶泛紅、語帶哽咽頻頻詢問現場救災進度及挖掘情況，希望搜救人員不放棄每個希望，一定要救出家人。

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