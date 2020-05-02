又增4人脫離呼吸器！　張上淳「1張圖」分析確診個案傳播少原因

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續7天「加零」難達標，今（2）日又新增3例境外移入，總確診人數來到432例。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析上週案例，重症使用呼吸器者，從上上週的10例減少到6例；使用葉克膜者，也剩下2例，死亡數維持6人，仍有112人住院中。

張上淳表示，截至上週新冠肺炎共有429例，其中輕症299例、併發肺炎95例，併發嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群35例。在重症患者中，使用侵入性滯留者共31例，呼吸器佔24例，其中6例死亡，現仍有6例使用中；7人使用ECMO，現仍有2人正在使用中。

張上淳提到，很多人都質疑，為何確診個案沒有傳出去？他以「1張圖」解說，如果生病者與確診者都沒有戴口罩，就容易把飛沫傳播到他人身上，如果有的話，可能會減少最多8成，儘儘管戴口罩還是飛沫還是有可能從旁邊「側漏」但比起正面噴濺，傳播機率還是比沒戴口罩低上許多。

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台灣曾有一家醫院爆發群聚感染，張上淳今也公布疫調推測，雖然當時醫院已要求全面戴口罩，但因病患「很喘」，有時後會把口罩取下，可能是因為這樣造成環境污染，導致醫護感染。

他也另外提到磐石艦隊，雖然爆發群聚感染，但群聚卻只有31人，比例算少。這是因為官兵在艦上發燒後，除了放在隔離病室外，退燒後回到單位去，也被要求戴上口罩，就算沒有辦法達到100%隔絕，但傳播機會也會變少。