陳以信點名蔡英文「不會唱軍紀歌」：最該為269旅輕生案負責的人

▲國民黨立委陳以信出席1日的立法院國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長4月16日傍晚被發現在營區輕生一事，總統蔡英文29日曾表示，檢調機關已經啟動調查，「該負責的人也一定會負責任」，不過，國民黨立委陳以信1日在立法院國是論壇上反批「最該負責的人就是三軍統帥」。

陳以信表示，黃男母親接獲噩耗相當難過，還寫陳情書給蔡英文，盼能獲得真相，但蔡英文卻輕描淡寫地說「該負責的人一定會負責」。陳認為這句話「令人心寒」，269旅就是發生洪仲丘事件的單位，就是「蔡總統信誓旦旦要改變、要改革軍中人權的單位」，結果這部隊半年來發生3起軍中輕生事件，讓社會對軍中人權產生重大質疑。

「蔡總統妳還記不記得，當年洪仲丘發生的時候，妳頭綁『國防布』的布條在總統府前靜坐，妳嚴詞批評政府試圖掩蓋真相，不肯面對社會質疑，妳當時希望國軍這種不幸的事，洪仲丘是最後一件」。陳以信直批，結果蔡擔任總統後，軍中自戕事件不斷發生，4年來國軍已經喪失10多位軍人的生命，「蔡總統別忘了您是三軍統帥，您口中最該負責的人，其實您自己」。

陳以信指出，國軍的事情不是推給檢調單位調查、撤換國防部長就可以解決，蔡英文身為三軍統帥沒有管好國軍，請蔡英文自我檢討、下詔罪己。陳以信質疑，蔡英文擔任總統後，國軍風氣敗壞、軍紀事件頻傳，「請問蔡總統有多久沒嚴飭軍紀了呢？」

陳以信再罵，蔡英文深為三軍統帥，對不起國軍跟人民，「蔡總統沒當過兵，不知道您會不會唱《軍紀歌》」，該歌詞寫道「軍紀是軍隊的命脈」，而軍隊的命脈就是國家的命脈，一旦軍紀沒了，國家就沒了。「蔡總統請妳負起三軍統帥的責任，請妳為軍紀敗壞負責道歉，請妳立即嚴飭軍紀、重振軍風」。

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