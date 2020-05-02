疫情中首場考試！　統測今明登場9萬考生戴口罩應試

▲統測今明兩日登場。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

四技二專統測今（2日）上午登場，這是新冠肺炎疫情中，第一個登場的大型考試。同時因應疫情，這次考生必須戴口罩應試，考場也不開放親友陪考，將由學校服務隊協助考生。

當全球都在防疫時，台灣萬人應考的統測今日登場。今年統測共有9萬5135名考生，統測考試分為20個考試群類，每個考試群皆須考國文、英文、數學等3科共同科目及2科專業科目。

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▲▼因應疫情，考生進入考場前需量測體溫。（圖／台北科技大學提供）

教育部長潘文忠也在臉書上為考生加油，「記得再Final check一次考試與防疫規則，好好調整身心，保持平常心，相信一定會有最棒的表現，祝福所有技高同學們考試一切順利！」

潘文忠也提醒考生，今年進入考場需全程配戴口罩，同學可提早準備適應。入考場前需進行體溫量測，同學一定要提早出門，才不會影響入考場的情緒。今年爸媽親友無法陪考，但學校會組成服務隊為同學提供服務。考試前要避免出入人潮擁擠場所，若不得已前往，一定要維持社交距離，配戴口罩。

▲因應疫情，考生進入考場前需量測體溫。（圖／教育部提供）

針對考生使用的口罩，教育部表示，教育部已請各集體報名學校得自教育部配發給應試需求的備用口罩具名使用。各集體報名學校得由學校戰備用口罩先行使用，若仍有數量不足處，請於該考場服務中心具名領用，如為運用學校戰備用口罩，併請造冊，將於考後補發給各集體報名學校。

技專入學測驗中心公告，4日下午5時前將公布各科參考答案，成績單將於21日寄發，並在當天下午3時開放上網查詢。