道地台灣榴槤　崁頂「榴槤魏農場」叫他第1名

▲屏東縣崁頂鄉農友魏德義兄弟克服氣候環境成功種出台灣「榴槤」。（圖／記者陳崑福翻攝） 。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉農友魏德義兄弟克服氣候環境成功種出「榴槤」，氣味口感更勝國外，目前逐漸穩定生產，預計7月份量產，想吃榴槤不用出國。

魏家7年前在崁頂買了一塊1.2公頃的農地，原本是種檳榔砍除後，評估種什麼作物較有發展性，當地種香蕉、短期作物的人不少，但魏德義要改變現狀，挑戰大家愛吃，卻台灣看不到的榴槤。

魏德義說，他以前在證劵公司上班，也是農業門外漢，回來當農夫後，問了很多農民，最後結論是種「榴槤」沒前途，因為進口的就很多，但他偏不相信，從國人常吃的「金枕頭」開始種，種子成樹後當成枮木再嫁接其他品種，目前品質較好的「貓山王」經歷5年的照顧與管理，終於開花結果，產出第一顆在地的榴槤，今年是第7年，氣候上較平順，產量也隨之穩定增加。

他指出，榴槤是熱帶果樹，以泰國及馬來西亞為主要生產地，當地沒有寒流及颱風，所以產量及品質很穩定，但台灣要渡過寒冬低溫與颱風侵襲，就成為能否成功的關鍵。

以草生栽培方式管理，增加樹勢強壯，用人工授粉提高結果機率，施用有機肥增加肥力，榴槤喜歡高溫與潮溼氣候，所以水份維持就很重要，以錏管固定枝幹加強果樹抗風性，每顆榴槤都以吊繩固定，以免成熟掉落影響品質，每顆都是「在欉黃」，所以比國外進口才6、7分成熟更具美味。魏德義目前依網路訂購順序出貨，而果園內約有250株榴槤樹共有6個品種，但以「貓山王」為主。

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