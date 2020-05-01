濫權鎮長安插媳婦進公所...她慘被踼到清潔隊逼退休　彰化柯媽媽扳倒權貴

▲彰化柯媽媽提告前鎮長偽造文書勝訴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名72歲的「柯媽媽」17歲進到和美鎮公所當打字員工，2014年前鎮長王水川安插自家媳婦進入公所，便將她的職務從財政課踢到清潔隊，但她沒有實際到清潔隊上班，還編列了一筆「清潔隊的行政事務費」退休金要她提前4個月退休，柯媽媽為了捍衛權益，勤讀法律條文提告雇用關係與偽造文書，還北上監察院陳情。

2015年彰化地院針對柯媽媽與王水川的「雇用關係」，認為柯應於7月16日退休，公所應補給薪資及賠償16萬餘元，2017年10月12日王水川被依偽造文書罪判1年2月，緩刑3年，並應向公庫繳交80萬元罰金，監察院也發文要求和美鎮公所必須對柯媽媽的職務作「歸正（為技工）」，纏訟至今歷經5年，如今72歲的柯媽媽為了捍衛自己的權益，也因為公所未將她的職務「歸正（為技工）」至今仍未領取退休金。

況且公所就在前鎮長任內已經核發給柯媽媽，但縣府也表示，當初監察院函文給公所要求必須「歸正（為技工）」，此事應由公所做出決策，和美鎮公所則指出依據工所組織條例要將職務「歸正（為技工）」，並沒有這一條說明，也牽涉到前鎮長，因此不知如何歸正。

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