12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

▲重量級藝術大師吳炫三（右）首度公開12年壓箱寶作品。（圖／住邦佳士得國際資產，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣重量級藝術大師吳炫三以及妻子池上鳳珠，共同舉辦「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」，共展出66件水墨、壓克力畫作、雕塑及青花瓷等，其中吳炫三有10大創作首度亮相，更第一次曝光12年壓箱寶「一夫當關 萬惡迴避」，他將貓頭鷹視為「夜神」，但畫完後卻藏在畫室12年，透露自己都不太敢看，「因為看起來似乎很有靈性。」

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▲吳炫三對象徵智慧的「貓頭鷹」情有獨鍾。

現年78歲的吳炫三成長背景來自宜蘭鄉村，又曾走遍非洲、南美洲等原始部落，特別喜愛將動物融入創作，其中又對象徵智慧的「貓頭鷹」情有獨鍾，以其為主題的創作無數，但「一夫當關 萬惡迴避」這幅創作卻讓他壓箱多年。

由於貓頭鷹在夜間能夠捕食蛇類，保護幼鳥安危，吳炫三將牠視為「夜神」，因此創作了「一夫當關 萬惡迴避」。但畫完後，他卻不敢直視創作，反倒將其藏在畫室12年，今年辦展首度曝光，才透露「我自己畫完後不太敢看，因為看起來似乎很有靈性。」

▲吳炫三將貓頭鷹視為「夜神」，畫完「一夫當關 萬惡迴避」後卻不敢直視，藏在畫室12年。（圖／住邦佳士得國際資產）

吳炫三辦展足跡遍及法國、聖彼得堡、義大利、西班牙、日本等國。而在台北市立美術館、巴西聖保羅現代美術館、日本箱根雕刻之森美術館、葡萄牙 Santo Tirso 美術館、美國紐約聯合國、法國等機構，都有收藏其作品。此外許多政商名人都是藏家，如前總統李登輝、中環董事長翁明顯、前國泰金控副董事長蔡鎮宇、前副總統連戰、已過世的中信金控創辦人辜濂松等人都有收藏其作品。

▲吳炫三與妻子池上鳳珠（右）共同辦展，兩者作品一剛一柔、一粗獷一細膩，卻都以回歸自然為最終訴求。

吳炫三之妻張鳳珠來自台東池上，自1997年首次個展於國父紀念館便以「池上鳳珠」作為創作落款，擅長從大自然中探索創意靈感，透過反思自然、環境與生命間的連結恣情創作。作品精琢且雅緻，受到國際藝壇讚許，曾獲法國泰勒藝術家協會繪畫獎。

▲吳炫三之妻張鳳珠來自台東池上，此次展出17件作品。（圖／住邦佳士得國際資產）

吳炫三風格狂野、將原始生命力融於作品；池上鳳珠的青花瓷器則展現女性情韻及精琢典雅風格。兩者雖是一剛一柔、一粗獷一細膩，卻都以回歸自然為最終訴求，讓藝術能展現不同的生命姿態。

▲此次展覽在居家宅邸「大直碩」展出，並採取預約看展。

此次吳炫三與池上鳳珠首度將創作搬出藝廊，選擇在居家宅邸「大直碩」展出，並採取預約看展，讓觀展者可安心享受個人空間。

▲「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。

正式展覽時間：5/18-7/15（4/18日起開始預展）

地點：台北市中山區堤頂大道二段280號

看展方式：採預約制（上午10點至下午5點）

展出內容：

吳炫三：多媒體雕塑、壓克力畫作及水墨作品等

池上鳳珠：青花瓷器作品