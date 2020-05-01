　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲重量級藝術大師吳炫三（右）首度公開12年壓箱寶作品。（圖／住邦佳士得國際資產，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣重量級藝術大師吳炫三以及妻子池上鳳珠，共同舉辦「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」，共展出66件水墨、壓克力畫作、雕塑及青花瓷等，其中吳炫三有10大創作首度亮相，更第一次曝光12年壓箱寶「一夫當關 萬惡迴避」，他將貓頭鷹視為「夜神」，但畫完後卻藏在畫室12年，透露自己都不太敢看，「因為看起來似乎很有靈性。」

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

請繼續往下閱讀...

▲吳炫三對象徵智慧的「貓頭鷹」情有獨鍾。

現年78歲的吳炫三成長背景來自宜蘭鄉村，又曾走遍非洲、南美洲等原始部落，特別喜愛將動物融入創作，其中又對象徵智慧的「貓頭鷹」情有獨鍾，以其為主題的創作無數，但「一夫當關 萬惡迴避」這幅創作卻讓他壓箱多年。

由於貓頭鷹在夜間能夠捕食蛇類，保護幼鳥安危，吳炫三將牠視為「夜神」，因此創作了「一夫當關 萬惡迴避」。但畫完後，他卻不敢直視創作，反倒將其藏在畫室12年，今年辦展首度曝光，才透露「我自己畫完後不太敢看，因為看起來似乎很有靈性。」

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲吳炫三將貓頭鷹視為「夜神」，畫完「一夫當關 萬惡迴避」後卻不敢直視，藏在畫室12年。（圖／住邦佳士得國際資產）

吳炫三辦展足跡遍及法國、聖彼得堡、義大利、西班牙、日本等國。而在台北市立美術館、巴西聖保羅現代美術館、日本箱根雕刻之森美術館、葡萄牙 Santo Tirso 美術館、美國紐約聯合國、法國等機構，都有收藏其作品。此外許多政商名人都是藏家，如前總統李登輝、中環董事長翁明顯、前國泰金控副董事長蔡鎮宇、前副總統連戰、已過世的中信金控創辦人辜濂松等人都有收藏其作品。

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲吳炫三與妻子池上鳳珠（右）共同辦展，兩者作品一剛一柔、一粗獷一細膩，卻都以回歸自然為最終訴求。

吳炫三之妻張鳳珠來自台東池上，自1997年首次個展於國父紀念館便以「池上鳳珠」作為創作落款，擅長從大自然中探索創意靈感，透過反思自然、環境與生命間的連結恣情創作。作品精琢且雅緻，受到國際藝壇讚許，曾獲法國泰勒藝術家協會繪畫獎。

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲吳炫三之妻張鳳珠來自台東池上，此次展出17件作品。（圖／住邦佳士得國際資產）

吳炫三風格狂野、將原始生命力融於作品；池上鳳珠的青花瓷器則展現女性情韻及精琢典雅風格。兩者雖是一剛一柔、一粗獷一細膩，卻都以回歸自然為最終訴求，讓藝術能展現不同的生命姿態。

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲此次展覽在居家宅邸「大直碩」展出，並採取預約看展。

此次吳炫三與池上鳳珠首度將創作搬出藝廊，選擇在居家宅邸「大直碩」展出，並採取預約看展，讓觀展者可安心享受個人空間。

▲▼「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。（圖／住邦佳士得國際資產）

▲「狂墨・青花・翻飛：吳炫三X池上鳳珠聯展」。

正式展覽時間：5/18-7/15（4/18日起開始預展）
地點：台北市中山區堤頂大道二段280號
看展方式：採預約制（上午10點至下午5點）
展出內容：
吳炫三：多媒體雕塑、壓克力畫作及水墨作品等
池上鳳珠：青花瓷器作品

ET快訊
驚悚影片曝！板橋水泥車急切道　女騎士慘被捲入車輪爆頭
暗示金正恩死訊？　北韓官媒重要訊息曝光...疑提前打強心針
慶零確診！「這款LINE貼圖」主打免費送...領了個資全洩漏
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

民眾不敢去醫院「愛滋匿篩降3成」　5/1起可買試劑「在家自己篩」

清境農場1968人潮亮綠燈　連假首日警方防疫宣導+交通紓導　

統測明天登場須全程戴口罩　3名考生居家隔離中5/23、24補考

洗碗竟然不是第1名！十大網友最討厭的家事...婚後老公最碎念這件事

人妻想當義消！公公神回打槍...她秒認輸「佩服阿~」　網羨慕：感情超好

「看耳朵」挑好老公！網紅劉芒傳授祕訣　教妳找到可靠對象

信件永遠被拆開看過！他氣到想「告爸爸給教訓」　過來人曝：拆1秒賠2萬

高雄今破35°C！未來一週都好熱　各地「高溫30°C起跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

民眾不敢去醫院「愛滋匿篩降3成」　5/1起可買試劑「在家自己篩」

清境農場1968人潮亮綠燈　連假首日警方防疫宣導+交通紓導　

統測明天登場須全程戴口罩　3名考生居家隔離中5/23、24補考

洗碗竟然不是第1名！十大網友最討厭的家事...婚後老公最碎念這件事

人妻想當義消！公公神回打槍...她秒認輸「佩服阿~」　網羨慕：感情超好

「看耳朵」挑好老公！網紅劉芒傳授祕訣　教妳找到可靠對象

信件永遠被拆開看過！他氣到想「告爸爸給教訓」　過來人曝：拆1秒賠2萬

高雄今破35°C！未來一週都好熱　各地「高溫30°C起跳」

曹政奭親口報喜：再不久要當爸了！　Gummy預產期曝光

中職／開放觀眾進場　劉玠廷：實名制梅花座已準備好

多圖／國稅局官員戴面罩受理報稅　史上最高規格的報稅防疫場面！

國小硬聯／中平9局下驚奇9分逆轉進8強　許庭愷飆速吸睛

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

功成身退！5月中起　台酒防疫酒精不再強制配送藥局　民眾不要擠藥局囉！

開槍轟死兒時玩伴！假釋男大街「連扣5下扳機」…法院判決出爐

瑪丹娜自爆「驗出新冠肺炎抗體」！　預告解隔離出門：我要呼吸病毒空氣

驚悚影像曝／板橋遠東百貨前！水泥車急切道　害女騎士被捲入車輪爆頭

驚豔！新北3警花守護土城　犯人被「電暈」乖乖交出槍枝…老人小孩都愛死了

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

車潮湧現！醫傻開2hrs：塞得好厭世…目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

下半身不設防　長腿正妹搭捷運春光全都露

人潮淹沒百貨「五一群聚節」實況圖曝！網怒

51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟

徵男優「空幹30秒」　Swag直播主挑戰法律極限

軍艦士兵哈啾一下染新冠　「舌相」竟透露病毒蹤跡

慶祝連6天+0！農民送6顆大西瓜

命理師揭金正恩生死：應氣數已盡

不用假人了？職棒將開放觀眾入場

五一連假天氣攻略！2縣市熱飆36°C

快訊／刺殺鐵路警無罪！廢死聯盟4連發文：逆風很辛苦啊

女抱怨　母硬破門「幫20多歲弟洗澡」

更多熱門

相關新聞

廖繼春《遠眺玉山》 吳炫三鑑定真跡

廖繼春《遠眺玉山》 吳炫三鑑定真跡

台灣前輩畫家廖繼春油畫作品《遠眺玉山》原本掛在台中縣豐原市公所，台中縣市合併後，一度被丟棄在倉庫，後來才移至葫蘆墩文化中心，由於政府不太重視，因此遭質疑為贗品，台中市政府日前邀請吳炫三、陳銀輝、謝里法等3位畫家，重新檢視畫作，經過拆框鑑定，吳炫三確定這幅畫是廖繼春老師的畫。

吳炫三：用苦難換取創作爆發力

吳炫三：用苦難換取創作爆發力

數位導覽助陣　吳炫三向觀眾告白

數位導覽助陣　吳炫三向觀眾告白

原住民藝術之美　國父紀念館展出

原住民藝術之美　國父紀念館展出

關鍵字：

吳炫三池上鳳珠

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

周揚青閨密驚人背景起底！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面