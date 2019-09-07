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塵封多年廖繼春《遠眺玉山》 畫家吳炫三鑑定確為真跡

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▲吳炫三鑑定後，確定這幅遠眺玉山是真跡。（圖／台中市政府提供）

▲畫家吳炫三等人檢視畫作，確定為真跡。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣前輩畫家廖繼春油畫作品《遠眺玉山》原本掛在台中縣豐原市公所，台中縣市合併後，一度被丟棄在倉庫，後來才移至葫蘆墩文化中心，由於政府不太重視，因此遭質疑為贗品，台中市政府日前邀請吳炫三、陳銀輝、謝里法等3位畫家，重新檢視畫作，經過拆框鑑定，吳炫三確定這幅畫是廖繼春老師的畫。

▲吳炫三鑑定後，確定這幅遠眺玉山是真跡。（圖／台中市政府提供）

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▲畫家吳炫三解說畫作。（圖／台中市政府提供）

文化局表示，吳炫三是此畫作第一次的修復者，且曾在廖繼春老師的畫室追隨學畫，與廖老師朝夕相處6年，對廖老師的畫非常清楚，吳炫三首先檢視背面，透過光線，看到他以前修補過的位置及紋路；其次畫作中的遠山、近山，還有前面的幾個層次，都是廖老師的風格；另外山與天空接觸的山稜線很講究，這是廖老師最重視的，因此確定是廖老師的畫，透過光線的照耀下，L型破損痕跡也依稀可辨。

此外，備受質疑的「繼春筆」，吳炫三指出，廖老師很孩子氣，偶爾會用「筆」，但次數很少；儘管有學者對於畫作有些地方提出質疑，但吳炫三認為可能修補過度，畫風有些不同，但確定是廖老師的風格。

文化局說明，吳炫三為廖繼春老師入室弟子，與廖老師情同父子，曾住在廖繼春畫室長達6年之久，除得自廖繼春口傳心授，教導繪畫技法外，終日所見即是廖繼春真跡，對於廖繼春畫作真偽判定，國內無出其右者。

文化局表示，近來有不少名家質疑廖繼春遠眺玉山真偽之事，專家輔以科技儀器出具修復報告認證，也有原修復者吳炫三出面保證為真，吳炫三身為享譽國際的知名藝術家，自有其公信，秉持眼見為憑精神，客觀評斷為畫作鑑真顯實，以正社會視聽，據了解，這幅遠眺玉山的畫作，市價在1千5百萬元左右。

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