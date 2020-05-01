出遊車潮炸國道！醫傻開2hrs：塞得好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

▲連假國道車潮湧現，讓醫師「塞得好厭世」。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者李佳蓉／綜合報導

截至昨（30）日台灣新冠肺炎確診數已連續5天「掛蛋」，加上正逢五一連假、陽光普照的好天氣吸引許多人出遊踏青。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾呼籲，國人可以放鬆但不要鬆懈，但連假第一天的國道景象就讓醫師邱豑慶坦言「塞得好厭世」，還分享一路上看到大家爆雷行徑，氣得痛批：「你們乾脆不要浪費口罩」。

五一連假全台好天氣，白天西半部高溫皆超過30度，就如同台灣的疫情逐漸趨緩、邁向明朗，很多民眾也把握機會外出，像是未列入公路局1968旅遊示警熱點的彰化金針花海，連假首日人潮大爆發，不僅塞車連停車位都有問題，警方預估不到下午人潮達到1萬人次。

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▲彰化花壇鄉虎山巖金針花海人潮大爆滿。（圖／民眾提供）

麻醉科醫師邱豑慶也在粉專PO文，「今天要去上班時，開了2小時的車，連枋山超充站都還沒到，塞得好厭世...我不反對出遊，畢竟日子還是要過。」他提醒只要保持社交距離，做好防疫措施，民眾想要適度出門透透氣，並沒有什麼不好，但仍呼籲連假出遊，請注意社交距離。

邱豑慶進一步提到，開車一路上都看到一群人「口罩戴在脖子」，群聚在超商外一起抽菸的景象，忍不住痛批，「口罩不戴好的話，我真的建議你們乾脆不要浪費口罩。除非你是用腮腺呼吸啦。」讓網友全笑翻。