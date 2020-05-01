私密處一滾床就感染！辣人妻疑台商尪「亂搞」...醫打臉：是妳做太多

▲辣人妻疑台商尪在大陸做了不該做的事情。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

一名辣人妻因為每次和在大陸工作的老公「翻雲覆雨」後，私密處都會有感染的情況，讓她直覺老公在外亂搞，但台商老公又矢口否認，2人於是在激烈爭吵後，來找醫生解答。

婦產科醫師詹景全日前在《醫師好辣》分享案例，曾遇過一對年約30歲的年輕夫妻來看診，妻子控訴每次和台商先生「翻雲覆雨」後，私密處就會感染，懷疑對方是不是在大陸「亂搞」，隨後2人爆發激烈爭吵，決定前來院方進行全套檢查。沒想到經醫生檢查，這才發現誤會大了。

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▲ 每一次台商夫回來，妻子私密處就感染 。（圖／翻攝醫師好辣youtube）

詹景全說到，這對夫妻每次性行為後，妻子私密處隔天就有感染情況發生，她因此深信「老公還這麼年輕，一定在中國那邊做了什麼不可告人的事情，自己才會被傳染」，一再逼問先生始終否認，於是2人決定來找醫生進行全套檢查，希望能找到解答。

詹景全第一時間立刻替夫妻倆驗了愛滋、梅毒等各種性病。同時，他也認為，其實情況並沒有這麼複雜，妻子之所以感染，應該就只是單純的「陰道炎」而已。他解釋，「年輕夫妻性行為的間隔時間那麼久，回來以後一定是天雷勾動地火，女性的私密處，本身是一個偏酸的環境，如果的次數太多的時候，就很容易感染『陰道炎』」，像有種叫作「蜜月型膀胱炎」的疾病，就是因為一段時間內有了特別密集的性行為才會發生。





▲ 詹景全解釋，會出現感染應該只是啪太多次，導致膀胱炎。（圖／翻攝醫師好辣youtube）

詹景全補充，最後這對夫妻所有檢查的結果，都呈現陰性，也就是沒有性病，終於給了先生一個清白。事後妻子也受到很好的治療，並配合衛生習慣的注意，不久就獲得了改善。