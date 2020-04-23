竹東逆子「磚頭鐵條+鋸子」狂揮痛揍！老爸臉血肉模糊…頭被打爆慘毀容

圖、文／鏡週刊

一名住在新竹縣竹東鎮的羅姓男子，與父親發生爭執，竟兩度以磚塊、鋸子、鐵製基柱等凶器，瘋狂攻擊父親，羅父頭部被逆子打爆，臉部慘遭毀容，幸好警方及時將他救出，案經新竹地檢署依「殺害直系血親尊親屬未遂」罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，2月8日晚間9點多，羅男在竹東鎮住處與父親發生爭執，他脾氣狂躁，竟然持磚頭往父親頭部猛砸，導致羅父頭部挫傷、頭皮撕裂傷3公分、顱骨骨折、左肘挫傷。

而羅父礙於家醜，並未報案，私下包紮療傷，沒想到，2月10日羅男又與父親齟齬，這次他幾乎將父親往死裡打。羅男抓狂之下，先以鐵製基柱擲向父親，然後手持鋸子，朝老爸臉部、頭部、頸部等致命部位瘋狂揮砍，家人眼看要出人命了，趕緊報警。

員警火速趕到現場，制伏羅男，將羅父送醫，醫師發現羅父右臉頰深層撕裂傷，約10公分，臉部血肉模糊，幾乎被毀容，右頸深層撕裂傷約12公分、左手肘深層撕裂傷約7公分、左胸深層撕裂傷4公分、右背部淺層撕裂傷。

警方將羅男帶回分局，並扣得血衣、鋸子等證物，偵訊時，羅男坦承持鋸子亂砍父親，卻否認有弒父犯意，聲稱沒有要置父親於死地，不過，檢方複訊後，依殺人重罪，並考量若羅男交保後，有再度攻擊父親之虞，向法官聲請羈押獲准。

全案偵結，檢方認為羅男所為，係犯刑法對於直系血親尊親屬傷害罪及對於直系血親尊親屬殺人未遂等罪嫌，全案提起公訴。

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