深夜心情糟！醉男拿「賴打」連放3把火　新竹市燒毀5機車2冷氣

▲周男在新竹街頭到處縱火，不僅讓消防隊員疲於奔命，更讓附近住戶人心惶惶。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣尖石鄉1名周姓男子（35歲），28日凌晨因酒後心情不佳，竟拿打火機連續縱火，不到2個小時就在新竹街頭燒毀5輛機車及住家外的2台冷氣，也讓消防隊員疲於奔命，警方隨後鎖定目標並逮捕這名嫌犯，全案依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

新竹市消防局表示，28日凌晨1時45分接獲民眾通報，指稱在新竹市勝利路的弄內，有3輛機車起火燃燒，並將旁邊外牆上2台冷氣也燒毀；消防人員到達後立即撒水灌救，火勢不到幾分鐘就被撲滅，所幸沒有波及到旁邊住戶；正當消防隊員返隊後，不到個2小時，南門街巷內又傳出1輛機車被燒毀，後中南街再傳1輛機車起火燃燒，嚇得整條街的住戶無法入睡。

新竹警方不敢大意，連夜調閱附近監視器，監視器清楚看見1名周姓男子身穿外套在機車旁走來走去，沒多久機車就冒出火花，隨後快步離去；接著又到別地方如法炮製，2個小時左右時間，竟燒毀了5輛機車及被波及的2台冷氣；警方鎖定這名男子後將他逮捕歸案。

周男向警方表示，自己因為心情很不好，多喝了幾杯後，便拿著打火機沿路隨機找機車縱火；警方調查後發現，周男早就是前科累累的頭痛人物，平時靠打工為生，因為最近沒了工作才會心情鬱悶，四處放火洩憤；不過警方還是依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

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