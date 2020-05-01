北市加碼抗疫！社宅住戶受疫情波及　可申請減租20%、延繳1年

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情相關提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，台北市政府為了照顧市民，擴大減租及延租適用對象，針對受疫情影響有失業、減班休息情況且受「勞動部隊受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」補助的「國宅、社宅承租人」，北市加碼提供109年3到5月租金減收20%並可延後1一年繳納。

財政局長陳家蓁指出，過去已提出短期9大紓困措施，這次再針對減租延租部分提出擴大適用對象，之前是針對營業用，這次是針對出租國宅跟社宅部分，適用對象是因為受到疫情影響有「失業」、「減班休息」導致收入受到影響，可以跟都發局申請減租跟延繳。

陳家蓁說，失業跟減班休息狀況很多種，勞動部一直不斷在滾動修正適用對象，因此北市跟中央統一，只要是有受到勞動部紓困辦法補助的對象，都可以持證明跟都發局申請。財政局補充，可以申請3到5月的租金減租20%，若收入經濟上有困難，也可以同時申請租金延展12個月。

副市長黃珊珊說，如果有相關中央紓困的證明文件，如有領失業給付、認定無薪假，以及接受中央紓困的自營業者如導遊等，只要取得中央證明且住在北市社宅或國宅，就是減租對象。至於數量部分，北市社宅加國宅大概6000戶，要等民眾得到中央紓困證明後才能來申請，目前預估大概5%，他們拿到中央證明文件就補助。

推廣台北經驗 英文防疫SOP引各國取經

另外，北市今天也推出英文版的防疫SOP，發言人周台竹表示，提供台北經驗給國際社會參考有2個目的，第1，全球好台北市才會好、台灣才會好，即便台灣防疫做得再好，如果其他國際城市沒有把防疫做好，我們還是走不出去。第2，主要是城市外交考量，透過提供北市經驗，也交了很多朋友，可以順勢推展台灣觀光跟其他產業。

周台竹說，英譯SOP主要內容有防疫戰略、SOP、創意、防疫優勢，給國外城市有整體概念，防疫戰略的特色主要是在經濟，在執行防疫工作的時候一定會想辦法減低對經濟的衝擊、協助企業盡快恢復競爭力；增強競爭力部分，疫情期間大家都願意出門，北市府可以鼓勵市民，如果要上網申請的話規費會有折扣，市民透過上網申請可以增加市民E化知識，有助增強競爭力。

周台竹指出，歐洲、美國要做居家檢疫受影響人口是百分之百，隔離時間超過14天；反觀北市，居家檢疫的人大概2萬5千人左右，不到1%人口，我們採取只管制1%人口的方式還是沒有發生社區感染，國外也對自費追蹤跟村里長關心的方式感到好奇，各國都想取經。目前已有26個城市具體回應，都要求視訊或加入防疫平台，對於將來擴展國際城市關係有深遠影響。