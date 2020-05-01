超威國道警「戰鬥位置」直攝！網喊「這個地方」要放油門：每次看每次有　

▲民眾行經國道彰化路段看到國道警躲在一旁拍違規。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

五一連假首日，1名駕駛上午從雲林要到台中，行經到國道彰化214K南下路段時，坐在副駕駛座的友人忽然間眼睛一亮，看到路旁竟有1名國道員警飛簷走壁抓超速違規，讓他大呼驚訝，網友還說，行經彰化陸橋都要很小心，尤其看到偽裝車沒開頭燈，車後面一定會放黑盒子偷拍，每天凌晨必經過「每次看每次有」，這很重要一定要說3次。

今天國道彰化路段車行順暢，但風景區全被塞爆，國道警預告下午及收假日將湧現車潮，行經的車輛務必保持安全車距，國道警方也會躲在一旁，取締違規車輛，這位民眾將圖po上群組，看著員警拿攝影機的手跟2條腿幾乎都沒動過，功夫真的了得。

▲網友爭相留言。（圖／民眾提供）

有網友說，這年頭員警為民眾的交通安全把關，除了得不眠不休地抓壞人、還得必備飛簷走壁的絕頂功夫，甚至遇上精神病患者都得把命賠進去，現在的國道警察真的很難為，也要大家小心，油門一踩，恐怕瞬間噴掉好幾張千元鈔，真的超級陰的。

網友還說，行經彰化陸橋都要很小心，尤其晚上還是凌晨，如果看到偽裝車沒開頭燈 車後面一定會放黑盒子偷拍，每天凌晨必經過「每次看每次有」，這很重要，除了保持安全車距，記得一定要繫好安全帶！不過，也有網友質疑，現在的波麗士大人都被「操」成還要練成一身絕技耶！

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