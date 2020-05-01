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賀台5天0確診？何晶轉po謎樣「零手勢」　網友留言歪樓：有強烈暗示

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▲▼新加坡總理何晶臉書貼文。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

▲新加坡總理夫人何晶臉書貼文。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，已經連續5天零確診、18天內無本土案例。而新加坡總理夫人何晶也意有所指地，在臉書轉貼了一張「手比零」的圖片連結，儘管內文並未針對新冠疫情，但網友留言通通歪樓，認為何晶是在祝賀台灣零確診。

何晶4月30日晚間在臉書轉貼了藝術家Javier Arizabalo Garcia的作品，該件作品是一隻用手指比出零的手。儘管何晶並未寫任何敘述文字，其作品本身也與新冠肺炎無關，但因為轉發時間恰巧碰上台灣連續5天零確診，因此網友紛紛在底下「歪樓」留言，認為此文具有強烈暗示，應該是在祝賀台灣零確診。

新加坡原訂從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），目前確診數超過1.6萬人，日前更爆出移工宿舍群聚感染。儘管社區傳染數不多，但總理李顯龍日前再宣布，將延長阻斷措施一個月到6月1日止。

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